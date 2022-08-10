Только самолетов – 10 в сутки, – Зеленский считает, что именно потери врага приближают конец войны

Войска врага только за прошедшие сутки потеряли десяток своих самолетов. И чем больше потерь будет в армии России, тем скорее завершится эта война. Это ведь единственный аргумент, которым можно убедить руководство кремля.

Такое мнение высказал Зеленский 10 августа. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение президента за этот день.

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Призвал защитников думать только об одном

Глава государства акцентировал, что сейчас главный вопрос для украинцев – "когда закончится война?". Сейчас уже звучали многие разные прогнозы, однако, по его мнению, вопрос о времени на самом деле зависит от вопроса о потерях, понесенных россией. "Чем больше будет потерь у оккупантов, тем быстрее мы сможем освободить нашу землю и обеспечить безопасность Украине", – сказал президент. Он призвал об этом думать всем, кто защищает наше государство и помогает Украине.

Только за одни минувшие сутки оккупанты потеряли 10 боевых самолетов: девять в Крыму и еще один – на Запорожском направлении. Есть у оккупантов и новые потери бронетехники, складов с боеприпасами, логистических маршрутов,

– акцентировал глава Украины.

Он добавил, если почти 43 тысячи погибших русских солдат не убеждают российское руководство искать, как выйти из войны, то нужно больше бороться.

Обращение Владимира Зеленского за 10 августа: смотрите видео