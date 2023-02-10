Только штаны и куртка: сын российского чиновника продает армии форму за 5 тысяч евро

Когда кажется, что падать ниже уже некуда, россияне все равно умудряются удивить. Недавно в z-пабликах разразился мощный скандал, связанный с обеспечением российских солдат.

Так, сын главы госкорпорации создал абсолютно никакую форму для военных и продает ее за 5 тысяч евро. Речь идет только о штанах и куртке. Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист издания The Insider Тимур Олевский.

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Безумный объем коррупции

Журналист подчеркнул, что украинцы как граждане страны, которая воюет, и волонтеры ежедневно собирают людей на фронт, знают цены на такие позиции. "Но там люди тоже понимают, сколько стоит форма. Они говорят, что это в разы дороже, чем самая лучшая форма американской компании Crye Precision. Ее используют только супер-крутые подразделения", – заметил Олевский.

Полный комплект австрийской формы, добавляет он, стоит в три раза дешевле. По словам оппозиционного журналиста, российская форма достойного качества, производством которой еще до полномасштабного вторжения начали заниматься бизнесмены, стоит 20 тысяч рублей. А чиновник продает армии значительно худшую форму за 200 – 300 тысяч рублей.

"Более того, сейчас есть законы военного времени в России, по которым можно даже не проводить тендер. Людям, ворующим на человеческом горе, никто не указ, кроме сотрудника ФСБ, который придет их "нагнуть". Но посмотрит, какая там норма прибыли, и не будет их "нагибать", а просто "впишется" в долю", – резюмировал Тимур Олевский.

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