Так, син голови держкорпорації створив абсолютно ніяку форму для військових і продає її за 5 тисяч євро. Мовиться лише про штани й куртку. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст видання The Insider Тимур Олевський.

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Шалений обсяг корупції

Журналіст наголосив, що українці як громадяни країни, яка воює, і волонтери щодня збирають людей на фронт, знають ціни на такі позиції. "Але там люди теж розуміють, скільки коштує форма. Вони говорять, що це в рази дорожче, ніж найкраща форма американської компанії Crye Precision. Її використовують лише суперкруті підрозділи", – зауважив Олевський.

Повний комплект австрійської форми, додає він, коштує у три рази дешевше. За словами опозиційного журналіста, російська форма гідної якості, виробництвом якої ще до повномасштабного вторгнення почали займатися бізнесмени, коштує 20 тисяч рублів. Натомість чиновник продає армії значно гіршу форму за 200 – 300 тисяч рублів.

"Ба більше, зараз є закони воєнного часу у Росії, за якими можна навіть не проводити тендер. Людям, які крадуть на людському горі, ніхто не указ, окрім співробітника ФСБ, котрий прийде їх "нагнути". Та подивиться, яка там норма прибутку, і не буде їх "нагинати", а просто "впишеться" в частку", – резюмував Тимур Олевський.

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