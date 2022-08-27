Только то, что имеет на вооружении, – Катков объяснил, почему США не поставляет Украине свое старое оружие

На первый взгляд, было бы очень логично поставлять Украине старые пушки, которые уже есть на складах – это существенно сэкономило бы время. Но если проанализировать всю помощь от США – они не поставляют ничего из старого вооружения.

Об этом во время стрима для 24 канала рассказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков. Он также отметил, что американские партнеры поставляют нам только то, что у них сейчас используют бойцы, то, что у них на вооружении.

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Олег Катков военный эксперт и главный редактор Defence Express Часто можно встретить тезисы именно о том, что "дайте нам то, что у вас лежит законсервированным". Если же более подробно проанализировать, то разница между более старой моделью M-198 и относительно новой гаубицей М-777 очень весомая: более старая гаубица была в эксплуатации много лет, состояние стволов – далеко от идеала.

"Дальше следует отметить, что предшественница M-777 крайне тяжелая и маломобильная. Если M-777, благодаря титановым сплавам, весит 4,7 тонны, то более старая версия М-198 – вдвое тяжелее", – говорит Катков.

Также эксперт отмечает, что нужно учитывать фактор погоды – сейчас лето, еще месяц-полтора будет хорошая погода.

"А потом начнется сезон дождей и будет сложно транспортировать такое оружие, это важно", – резюмирует он.

Полный стрим с Олегом Катковым: смотрите видео