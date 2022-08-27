Про це під час стріму для 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков. Він також зазначив, що американські партнери постачають нам лише те, що у них зараз використовують бійці, те, що у них на озброєнні.

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Олег Катков військовий експерт та головний редактор Defence Express Доволі часто можна зустріти тези саме про те, що "дайте нам те, що у вас лежить законсервованим". Якщо ж більш детально проаналізувати, то різниця між старішою моделлю M-198 та відносно новою гаубицею М-777 дуже вагома: старіша гаубиця була в експлуатації багато років, стан стволів – далекий від ідеалу.

"Далі, слід зазначити, що попередниця M-777 вкрай важка та маломобільна. Якщо M-777, завдяки титановим сплавам, важить 4,7 тони, то старіша версія М-198 – вдвічі важча", – каже Катков.

Також експерт зазначає, що потрібно враховувати фактор погоди – зараз літо, ще місяць-півтора буде доволі хороша погода.

"А потім розпочнеться сезон дощів і буде складно транспортувати таку зброю, це важливо", – резюмує він.

Повний стрім із Олегом Катковим: дивіться відео