Про це під час стріму для 24 каналу розповів військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков. Він також зазначив, що це важкий літак із максимальною польотною вагою у понад 36 тон, навіть один такий винищувач може вирішити дуже багато завдань на полі бою.

Читайте також Парк великий, але пілоти не безкінечні, – речник Повітряних сил пояснив, яку авіацію має росія

Олег Катков додає, що F-15 – перший борт, який став винищувачем-бомбардувальником 4+ покоління. Водночас Gripen – найлегший літак такого класу, у нього вкрай обмежені бойові можливості, додає він.

Літаки Gripen (Швеція) та F-15 (США)

Також варто оцінювати вартість експлуатації, бо у Пентагоні вже прямо заявили, що вся ця зброя, яку нам зараз надають – у майбутньому ми повинні обслуговувати самостійно,

– каже Катков.

За різними даними, одна година польоту F-15 коштує 30 тисяч доларів і більше, а Gripen – від 5 до 8 тисяч доларів.

Далі, Олег Катков каже, що слід проаналізувати такий параметр, як готовність виробництва літака. "Винищувач Gripen чудовий, чудовий настільки, що таких бортів виготовляють по кілька штук на рік", – додає він.

Проте, якщо говорити про найважливіше – життєвий цикл літака, то Gripen це той борт, від якого всі відмовляються,

– пояснює військовий експерт.

"За таких умов, найкращим варіантом є або F-15 або F-16, перший має величезну бойову ефективність, як і величезну вартість у експлуатації", – резюмує він.

Повний стрім із Олегом Катковим: дивіться відео