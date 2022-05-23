Только Украина имеет право решать, – Дуда ответил европейцам, требовавшим уступить Москве

Некоторые политики в Европе продвигают идею, что Украина якобы должна уступить часть своей территории России, чтобы прекратилась война. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что только наше государство может решать, что ему делать.

Дуда отметил, что европейцы не могут что-либо решать за спиной у Украины. Об этом он заявил во время выступления перед Верховной Радой 22 мая, сообщает 24 канал.

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Никто кроме Украины не может решать ее будущее

Дуда рассказал, что в Европе, к сожалению, в последнее время появились голоса, вызывающие беспокойство. Некоторые политики требуют, чтобы Украина уступила свои территории перед президентом России Владимиром Путиным.

Я хочу сказать ясно – только Украина имеет право решать свое будущее. Только Украина должна что-то о себе решать,

– заметил президент Польши.

Он подчеркнул, что мир и международное сообщество должны требовать от России закончить агрессию, полностью покинуть территорию Украины и перестать попирать международное право.

"Не может быть никаких переговоров и принятия решений за спиной в Украине. Ничего о вас без вас. Абсолютно. Это – железный принцип. И его нужно придерживаться", – заметил Дуда.

Он отметил, что сегодня не украинцы, а именно западный мир составляет экзамен, или его ценности что-то значат. Если для мирового спокойствия или политических амбиций пожертвуют Украиной или хотя бы сантиметром ее территорий и клочком ее суверенитета, это будет огромным ударом не только для украинского народа, но и для всего западного сообщества.

"Я не имею здесь никаких сомнений. Время и ваше будущее покажут, что фундамент западного мира, такие ценности как солидарность и права человека, не только прекрасно звучат, но в столкновении с жестокой действительностью весят мало или что-то весят. Мы не можем допустить , чтобы эти слова были пустыми", – добавил польский президент.

Дуда подытожил, что Запад и международное сообщество имеют большую ответственность перед Украиной и ее народом.

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