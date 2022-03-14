Только за эти сутки россияне убили 5 жителей Донецкой области

Российские террористы только за одни сутки в Донецкой области убили пятерых мирных жителей. Циничные оккупанты совершали расправы в разных городах.

Оккупанты ранили еще трех человек

Российские военные в течение 14-го марта убили пятерых человек в трех разных местах. Соответствующие данные сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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Сообщается, что россияне убили:

2 человека – в Авдеевке;

2 человека – в Краматорске;

1 человека – в Петровском.

Кроме того, убийцы Путина ранили трех человек – двух в Авдеевке и одного – в Торецке.

В Донецкой ОВА сообщили, что уточнили информацию о двух убитых и одном раненом в Мариуполе. Сейчас точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

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