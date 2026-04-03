Только за месяц дроны уничтожили почти 34 тысячи российских военных, – Зеленский
- В марте 2026 года украинские дроны ликвидировали или тяжело ранили почти 34 тысячи российских военных.
- Украинская армия уничтожила 274 системы ПВО России за месяц и продолжает разрушать военную логистику противника.
Потери российской армии возросли до рекордных значений с начала войны. Всего в марте 2026 года оккупанты потеряли более 35 тысяч военных.
Об этом 3 апреля сообщил Владимир Зеленский после встречи с Министром обороны Украины Михаилом Федоровым.
Как растут потери России?
Президент Украины заявил, что в марте только благодаря ударам дронов были ликвидированы или тяжело ранены 33 988 российских военных. Еще 1 363 оккупанта армия России потеряла из-за ударов артиллерии и другого вооружения.
То есть уже более 35 тысяч российских потерь в месяц, и это четко подтвержденные потери: у нас в системе есть видеофиксация каждого такого поражения,
– добавил Зеленский.
Глава Минобороны Украины Михаил Федоров доложил Владимиру Зеленскому о результатах подразделений на фронте. Отмечается, что проверенные данные о действиях по каждому направлению Украина готова передать партнерам.
"Фактически Силы обороны и безопасности Украины лишили оккупанта возможности навязывать характер ситуации на фронте", – заявил Зеленский.
Также глава государства сообщил о росте результатов по уничтожению систем ПВО России. По информации Зеленского, враг потерял 274 таких систем за март 2026 года. Кроме того, украинские бойцы активно уничтожают составы и военную логистику противника.
Отдельно власти готовятся усилить украинскую пехоту, систему контрактов в армии и реагирование на СОЧ. Также планируется расширять экспорт украинского оружия и сотрудничество с партнерами.
Президент Зеленский отметил подразделения ЦСО "А" СБУ, "Птиц Мадяра", спецподразделение пограничников "Феникс", Lazar's Group и 95-ю ОДШБр за лучшие результаты.
Недавние успешные атаки Сил обороны
По данным Генштаба ВСУ, за сутки 2 апреля российская армия потеряла 1 230 военных, более 60 артсистем, 5 танков, а также другую технику и вооружение.
Спикер 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал 24 Каналу, что благодаря ударам ВСУ до переднего края не может дойти российская рота, а только взвод или меньше. Речь идет об около 20 – 50 военных.
Ранее Силы обороны ударили по заводу "Стрела" в Брянской области России. Там производят детали для крылатых ракет.