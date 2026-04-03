Только за месяц дроны уничтожили почти 34 тысячи российских военных, – Зеленский

Потери российской армии возросли до рекордных значений с начала войны. Всего в марте 2026 года оккупанты потеряли более 35 тысяч военных.

Об этом 3 апреля сообщил Владимир Зеленский после встречи с Министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Как растут потери России?

Президент Украины заявил, что в марте только благодаря ударам дронов были ликвидированы или тяжело ранены 33 988 российских военных. Еще 1 363 оккупанта армия России потеряла из-за ударов артиллерии и другого вооружения.

То есть уже более 35 тысяч российских потерь в месяц, и это четко подтвержденные потери: у нас в системе есть видеофиксация каждого такого поражения,

– добавил Зеленский.

Глава Минобороны Украины Михаил Федоров доложил Владимиру Зеленскому о результатах подразделений на фронте. Отмечается, что проверенные данные о действиях по каждому направлению Украина готова передать партнерам.

"Фактически Силы обороны и безопасности Украины лишили оккупанта возможности навязывать характер ситуации на фронте", – заявил Зеленский.

Также глава государства сообщил о росте результатов по уничтожению систем ПВО России. По информации Зеленского, враг потерял 274 таких систем за март 2026 года. Кроме того, украинские бойцы активно уничтожают составы и военную логистику противника.

Отдельно власти готовятся усилить украинскую пехоту, систему контрактов в армии и реагирование на СОЧ. Также планируется расширять экспорт украинского оружия и сотрудничество с партнерами.

Президент Зеленский отметил подразделения ЦСО "А" СБУ, "Птиц Мадяра", спецподразделение пограничников "Феникс", Lazar's Group и 95-ю ОДШБр за лучшие результаты.

