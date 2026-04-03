Только за месяц дроны уничтожили почти 34 тысячи российских военных, – Зеленский
3 апреля, 17:31
Обновлено - 18:18, 3 апреля

Только за месяц дроны уничтожили почти 34 тысячи российских военных, – Зеленский

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В марте 2026 года украинские дроны ликвидировали или тяжело ранили почти 34 тысячи российских военных.
  • Украинская армия уничтожила 274 системы ПВО России за месяц и продолжает разрушать военную логистику противника.

Потери российской армии возросли до рекордных значений с начала войны. Всего в марте 2026 года оккупанты потеряли более 35 тысяч военных.

Об этом 3 апреля сообщил Владимир Зеленский после встречи с Министром обороны Украины Михаилом Федоровым.

Как растут потери России?

Президент Украины заявил, что в марте только благодаря ударам дронов были ликвидированы или тяжело ранены 33 988 российских военных. Еще 1 363 оккупанта армия России потеряла из-за ударов артиллерии и другого вооружения. 

То есть уже более 35 тысяч российских потерь в месяц, и это четко подтвержденные потери: у нас в системе есть видеофиксация каждого такого поражения, 
– добавил Зеленский. 

Глава Минобороны Украины Михаил Федоров доложил Владимиру Зеленскому о результатах подразделений на фронте. Отмечается, что проверенные данные о действиях по каждому направлению Украина готова передать партнерам. 

"Фактически Силы обороны и безопасности Украины лишили оккупанта возможности навязывать характер ситуации на фронте", – заявил Зеленский. 

Также глава государства сообщил о росте результатов по уничтожению систем ПВО России. По информации Зеленского, враг потерял 274 таких систем за март 2026 года. Кроме того, украинские бойцы активно уничтожают составы и военную логистику противника. 

Отдельно власти готовятся усилить украинскую пехоту, систему контрактов в армии и реагирование на СОЧ. Также планируется расширять экспорт украинского оружия и сотрудничество с партнерами. 

Президент Зеленский отметил подразделения ЦСО "А" СБУ, "Птиц Мадяра", спецподразделение пограничников "Феникс", Lazar's Group и 95-ю ОДШБр за лучшие результаты.

Недавние успешные атаки Сил обороны

  • По данным Генштаба ВСУ, за сутки 2 апреля российская армия потеряла 1 230 военных, более 60 артсистем, 5 танков, а также другую технику и вооружение. 

  • Спикер 66-й ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал 24 Каналу, что благодаря ударам ВСУ до переднего края не может дойти российская рота, а только взвод или меньше. Речь идет об около 20 – 50 военных. 

  • Ранее Силы обороны ударили по заводу "Стрела" в Брянской области России. Там производят детали для крылатых ракет.