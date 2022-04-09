Только за сутки спасатели изъяли и обезвредили 78 авиационных бомб
Источник:телеграм ГСЧС
За сутки 8 апреля украинские пиротехники изъяли и обезвредили 5600 взрывоопасных предметов. Среди них было 78 авиационных бомб.
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что за сутки пиротехнические подразделения привлекали 156 раз.
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Результаты работы пиротехников
В течение суток 8 апреля пиротехнические подразделения ГСЧС обнаружили, изъяли и обезвредили 5 600 взрывоопасных предметов, в том числе 78 авиационных бомб. Они обследовали территорию площадью 543,28 гектара.
Наиболее активно пиротехники работали в следующих областях:
- Харьковской – 2 141 раз,
- Николаевской – 1 057,
- Донецкой – 274,
- Киевской – 417,
- Сумской – 195.
Всего с начала широкомасштабного военного вторжения России уже обезвредили 43 376 взрывоопасных предметов и 417 килограммов взрывчатого вещества, в том числе 1 444 авиационные бомбы. Обследована территория площадью 6 533 гектара.
В ГСЧС подчеркнули: в случае обнаружения подозрительного предмета или взрывчатки сразу следует сообщать об этом спасателям.
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