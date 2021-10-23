Толкотня и огромные очереди: жители красных зон штурмуют центры вакцинации
Источник:инстаграм-страница "Типичный Мариуполь"
По состоянию на 23 октября в красной зоне карантина находятся 7 областей. В этих регионах действуют жесткие ограничения для невакцинированных граждан. Чтобы иметь больше свобод, непривитые граждане начали массово вакцинироваться. Делают они это, очевидно, в последний момент.
Кадры, на которых жители городов, которые попали в красную зону, штурмуют центры вакцинации, заполонили сеть.
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Такая ситуация сложилась в Мариуполе и Краматорске Донецкой области. Область попали в красную зону карантина 18 октября. Такое решение приняли из-за того, что эпидемиологическая ситуация вышла из-под контроля. А именно:
- уровень госпитализации составлял 101 человек на 100 тысяч населения области, при норме 60;
- загруженность коек с кислородом 87,8% при норме 65%.
В красной зоне карантина запрещено
- Пребывание на территориях общего пользования без защитных масок.
- Работа предприятий общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос. А также работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.
- Работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.
- Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
Чтобы избежать ограничений, люди решили вакцинироваться. Поэтому, у пунктов образовались огромные очереди и толкотня. На обнародованных кадрах люди не придерживаются никакой дистанции и большинство без масок.
Люди в Мариуполе бьются в очереди на вакцинацию: смотрите видео
Ранее местная власть Мариуполя решила ввести немало дополнительных ограничений в городе из-за стремительного увеличения больных коронавирусом. Среди них:
- осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования начнутся с 18 октября, с 25 октября – дистанционное обучение;
- временное приостановление работы заведений внешкольного образования;
- временное приостановление обучения в клубных учреждениях творческих коллективов и клубных формирований;
- заполнение 100% сидячих и 50% стоячих мест в транспорте
- запрет работать без вакцинации 80% работников (обязательное подтверждение получения минимум одной дозы вакцины против COVID-19) для учреждений, связанных с приемом посетителей, непродовольственных, продовольственных рынков и магазинов, торгово-развлекательных центров, общественного транспорта;
- запрет на работу с 00:00 до 7:00 ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых и других заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов на вынос).