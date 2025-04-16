Ему навеки останется 20: в Киеве попрощались с литовским добровольцем

На войне погиб доброволец из Литвы Томас Валентелис. В Киеве состоялась церемония прощания с погибшим воином.

Ему было всего 20 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на hromadske.

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Что известно о Томасе Валентелисе

Литовский доброволец Томас Валентелис был бойцом первого батальона Интернационального легиона обороны Украины. К нему парень присоединился в сентябре 2024 года.

Военный погиб в этом году 14 апреля во время артобстрела на Купянском направлении в Харьковской области. Стоит отметить, что для того, чтобы вытащить его тело с поля боя, провели операцию, во время которой были ранены три солдата.

Все в роте любили его и заботились о нем, как о младшем брате,

– говорит доброволец Вигентас Ушинскас, который организовывал операцию по поиску тела Томаса.

Он добавляет, что каждый день пилоты БпЛА проверяли, не попало ли тело в плен к российским солдатам. По его словам, именно тогда, когда казалось, что все потеряно, им удалось связаться с командиром, команда которого проводила операцию по возвращению тела Томаса с поля боя домой.

В Киеве попрощались с Томасом Валентелисом / Фото Оксаны Иваницкой / hromadske

На церемонии прощания присутствовали представители литовского посольства, военные и побратимы погибшего. Во время нее закрытый гроб с телом добровольца торжественно покрыли флагами Литвы и Украины.

Впоследствии урну с прахом Томаса перевезут в его родной город Биржай, где его будет ждать отец.

Посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене отмечает, что это второй литовец, погибший на войне в Украине. Она также добавляет, что Томас был очень молодым человеком, но знал, что сейчас в Украине защищается свобода Литвы.