Йому було лише 20 років. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske.

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Що відомо про Томаса Валентеліса

Литовський доброволець Томас Валентеліс був бійцем першого батальйону Інтернаціонального легіону оборони України. До нього хлопець долучився у вересні 2024 року.

Військовий загинув цьогоріч 14 квітня під час артобстрілу на Куп'янському напрямку у Харківській області. Варто зазначити, що для того, аби витягнути його тіло із поля бою, провели операцію, під час якої було поранено трьох солдатів.

Всі в роті любили його й піклувалися про нього, як про молодшого брата,

– каже доброволець Вігентас Ушинскас, який організовував операцію з пошуку тіла Томаса.

Він додає, що кожного дня пілоти БпЛА перевіряли, чи не потрапило тіло в полон до російських солдатів. За його словами, саме тоді, коли здавалося, що все втрачено, їм вдалося зв'язатися з командиром, команда якого проводила операцію з повернення тіла Томаса з поля бою додому.

У Києві попрощалися з Томасом Валентелісом / Фото Оксани Іваницької / hromadske

На церемонії прощання були присутні представники литовського посольства, військові та побратими загиблого. Під час неї закриту труну з тілом добровольця урочисто покрили прапорами Литви та України.

Згодом урну з прахом Томаса перевезуть до його рідного міста Біржай, де на нього чекатиме батько.

Посол Литви в Україні Інга Станітє-Толочкєнє зазначає, що це другий литовець, який загинув на війні в Україні. Вона також додає, що Томас був дуже молодою людиною, але знав, що зараз в Україні захищається свобода Литви.