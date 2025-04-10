Погиб в своем первом бою: на Харьковщине пал 20-летний доброволец из Литвы Томас Валентелис

В боях за независимость Украины 13 марта погиб 20-летний литовский доброволец Томас Валентелис. Он выполнял боевую задачу на Купянском направлении.

Это был его первый бой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Валентелис погиб неподалеку от позиций россиян

Томас Валентелис родился в литовском городе Биржай, жил в Великобритании.

В Украине он служил минимум полгода в составе Международного легиона. К сожалению, во время своего первого боя на Харьковщине воин погиб.

Его тело находилось неподалеку от позиций россиян.

Томас Валентелис повел себя достойно, шел в наступление всерьез, россияне отступали. Возможно, из-за нехватки опыта зашел слишком далеко вперед, россияне перегруппировались, и человек просто погиб,

– рассказали в литовской организации помощи Украине "Blue / Yellow".

Ранее тело бойца уже пытались эвакуировать, но тогда во время операции были ранены трое военных.

Тело Томаса Валентелиса удалось забрать с поля боя только в ночь на 8 апреля. До этого он официально считался пропавшим без вести.

Во время эвакуации на месте шел бой и работала артиллерия.

Все произошло здесь этой ночью. Документов и личных вещей Томаса не нашли, возможно, забрал противник. Литовцы своих не бросают – воин возвращается на Родину,

– сообщил еще один литовский доброволец.

Отец погибшего рассказал, что прощание с его сыном состоится в Киеве, а тогда его прах доставят в Литву.

"Украинцы борются и погибают за свободу. Свобода Украины – это свобода Европы и свобода Литвы. Покойся с миром, смелый доброволец, который пошел бороться за Украину и Литву", – отреагировал на смерть павшего литовца президент Гитанас Науседа.

К слову, среди пропавших без вести на войне в Украине есть еще один гражданин Литвы.

Также 23 февраля 2024 года страна потеряла Тадаса "Мильжинаса" Тумаса.

Еще один литовский доброволец Валериюс Полковниковас умер в больнице, но точная причина смерти пока неизвестна.