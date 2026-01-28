Выступает против Украины: в Чехии "переименовали" на Google Maps дом спикера парламента

Спикер Палаты представителей Чехии Томио Окамуры выступает против флагов Украины в его стране. После очередного скандала неизвестные активисты подписали его дом на Google Maps.

Об этом пишет IDNES.

Что известно об Окамуре и его взглядах?

Дом Окамуры, расположен в Праге, подписали на Google Maps как "Союз поддержки Украины". Пользователи также "засыпали" локацию соответствующими комментариями-отзывами.

И это с домом чешского чиновника уже не впервые. Его переименовывали и другими странными названиями, в частности, "лоботомический санаторий", "мечеть", "демагогический центр лоботомий".

А в ноябре 2025 на его заборе вывесили украинские флаги.

Последний случай, вероятно, был реакцией на критику Окамуры проукраинской акции на Карловом мосту. Она проходила 24 января по случаю Дня соборности, который отмечали за 2 дня до этого.

Активисты развернули большой флаг Украины и почтили минутой молчания павших украинских воинов и мирных жителей. Они также скандировали лозунги о свободной Украине и против войны и России.

Окамура назвал мероприятие ненужной провокацией украинцев против граждан, которые не согласны с их массовой миграцией в Чехию.

Это событие в одном из самых памятных мест чешской истории точно не способствует хорошим чешско-украинским отношениям. Уважение к стране пребывания и ее символов должно быть само собой разумеющимся. Мы здесь не в Украине, а в Чешской Республике,

– жаловался чиновник.

