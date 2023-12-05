В Томске под видом детского фестиваля провели пропагандистское мероприятие. Об этом пишут СМИ страны-агрессорки, передает 24 Канал.
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Что произошло на "фестивале"
Местный филиал всероссийской общественной организации ветеранов войны провел "детский фестиваль" в одном из томских техникумов. Очевидно, там кремлевские пропагандисты приучали юных россиян к войне и ненависти к Украине, а также ко всему западному.
Организаторы устроили в спортзале тир. Они развесили на футбольных воротах мишени с портретами лидеров. Томским детям предлагали стрелять по фотографиям президента Украины Владимира Зеленского, президента США Джозефа Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга.
Соцсетями распространяются кадры с места событий. На видео можно увидеть и услышать, как люди, которых не видно в кадре, стреляют шариками и пытаются попасть по портретам.
В Томске детям давали стрелять по мишеням с Байденом и Зеленским: смотрите видео
Другие странные креативы пропагандистов Кремля
- Недавно российские телеграм-каналы стали распространять фейки о якобы создании в Украине "церкви святого пса Патрона" после появления в Интернете короткого юмористического видео. В результате в этот вброс поверили сами жители страны-агрессорки, которые начали на "сочувствовать" собаке.
- Ранее кремлевские пропагандисты создали некачественный дипфейк с Валерием Залужным. Они распространили видео, на котором фейковый Главнокомандующий ВСУ якобы призвал к государственному перевороту.