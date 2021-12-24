Тональность Путина лжива, – Бессмертный о возможных переговорах России с США

Владимир Путин настаивает на "гарантиях безопасности" и рассчитывает получить их в ходе переговоров с Джо Байденом. В то же время, в Кремле могут манипулировать ситуацией с вероятными переговорами президентов США и России.

Об этом в эфире 24 каналу рассказал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы в 2018-2019 годах Роман Безсмертный. По его словам, Вашингтон занял четкую позицию: если Россия идет на деэскалацию, то подобные раунды переговора могут состояться, однако, если деэскалации не будет – введут санкции.

Обратите внимание Вашингтон готов к встрече с Кремлем в январе 2022 года

Россия уже откатилась назад, – Бессмертный

"Тональность, которую сейчас Путин представляет в СМИ о "победе диалога с Вашингтоном" – полностью лживая", – сказал Роман Бессмертный.

Он пояснил, что Вашингтон четко указал – предпосылкой любого диалога является деэскалация и реакция России на обеспокоенность США. Это касается напряжения не только на украинско-российской границе, но и выполнения договоренностей Минска по прекращению обстрелов и выполнению блока вопросов безопасности.

Очевидно, что вчерашние месседжи, которые бросал Путин (на пресс-конференции – 24 канал), скорее были попыткой завуалированно закрыть вещи, по которым Россия уже откатилась назад. Роман Бессмертный Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в 2018-2019 годах

Методика согласования между странами ЕС и Соединенными Штатами – это только этапы введения и объем санкций. Их список может и изменяться. В то же время, пресс-конференция Путина – это уже отступление назад, попытка показать победу, о которой никто, кроме него не знает, сказал Роман Бессмертный.

Бессмертный о диалоге США и России: смотрите видео

Диалог США и России: последние новости