Топ-чиновнику СБУ Козюре, который работал на ФСБ, избрали меру пресечения
Суд избрал меру пресечения руководителю штаба Антитеррористического центра СБУ Дмитрию Козюре, который работал на российскую ФСБ. Предателя будут держать под стражей.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Козюру отправили под стражу
Суд избрал меру пресечения руководителю Антитеррористического центра СБУ Козюре в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога – до 11 апреля. Как сообщают корреспонденты, во время заседания Козюра признал свою вину.
Во время заседания Козюра сообщил, что служит в СБУ с 2002 года. Когда именно он начал сотрудничать с российской ФСБ, официально неизвестно. Впрочем, СБУ подозревает, что Козюра стал российской "крысой" с 2018 года.
На заседании также сообщили, что через мессенджер Signal Козюра дважды передавал ФСБ информацию. В сообщениях была информация о последствиях ракетных обстрелов. Кроме того, также удалось зафиксировать, что Козюра передавал оккупантам информацию, содержащую гостайну.
Главное о разоблачении Козюры
Утром 12 февраля 2025 года СБУ задержала руководителя Антитеррористического центра СБУ Дмитрия Козюру. В операции и следственных действиях участвовал и глава спецслужбы Василий Малюк.
Известно, что предатель работал на российскую ФСБ. Зафиксировано 13 эпизодов противоправной деятельности. Также через Козюру врагу передавали дезинформацию. Сначала это происходило в рамках контрразведывательных операций, а после – в рамках уголовного производства.
Чтобы задержать предателя, сотрудники СБУ провели большую операцию, привлекая несколько гласных и негласных мероприятий. Завербованного чиновника полковника Дмитрия Козюру фактически окружили со всех сторон, коллеги контролировали каждый его шаг, прослушивали телефон и выследили с кем Козюра общается и переписывается.