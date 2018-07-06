Топ-5 мировых достижений ученых и инженеров украинского происхождения

Он станет первым ученым в мире, который откроет защитные механизмы организма. Ученый из Слобожанщины заметит под микроскопом так называемые фагоциты – клетки человеческого тела, которые поглощают и переваривают чужеродные вирусы и бактерии. Это исследование было настолько революционным, что даже прославленный биолог Роберт Кох, открывший туберкулезную палочку, назвал его бурной фантазией.

Дальнейшие опыты наводят Мечникова на мысль, что "старость — это такая же болезнь, которую нужно лечить" и за разрушение клеток отвечают микробы и бактерии. Если их собирается в теле больше, чем "хороших" клеток, состояние организма ухудшается.

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Вопрос старости изрядно заинтересовал журналистов. В 1899 году французская газета "Le Matin" выходит с сенсационным заголовком, что эликсир вечной молодости найден, а парижане имеют шанс встретить 2000 год. Ученого возмущает такое искажение фактов, но оно привлекает огромное внимание к его исследованиям.

В 1901 году Мечников выступает с лекцией "Флора человеческого тела", где заявляет, что флора кишечника может способствовать здоровью человека, но большинство этих микроорганизмов негативно влияет на тело, вызывая преждевременное старение органов. Чтобы уберечься от микробов, Мечников стерилизует столовые приборы, пьет воду, которую отфильтровали и прокипятили, вообще не ест сырых овощей и фруктов — в кипящую воду попадают даже клубника и бананы. В магазинах просит брать товары щипцами, а не руками, беречь сыры от мух и критикует десерты с кремом на взбитых яйцах.

Илья Мечников — украинский и французский биолог

Такие меры безопасности вызывают немало насмешек. В конце концов Мечников и сам понимает: уберечься от плохих бактерий невозможно — надо культивировать в кишечнике хорошие.

Так его привлекает молоко: почему оно не портится, а ферментируется, то есть скисает. Оказалось, молочные бактерии выделяют кислоту, которая препятствует процессу гниения, поэтому ученый предполагает, что кислое молоко может замедлять интоксикацию организма микробами, а значит, сохранять молодость. Ученый получает образцы кислого молока из региона Болгарии, который славится долгожителями, и выводит из них молочные бактерии Lactobacillus bulgaricus.

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Мечников приводит "бум" на пробиотики. Фармацевты Европы и США наперебой предлагают болгарскую молочную культуру в таблетках и порошках. В 1908 году ученому вручают Нобелевскую премию за фагоцитарную теорию иммунитета, что только усиливает йогуртовую лихорадку. Имя Мечникова у всех на устах, в 1911 году британская пресса, ссылаясь на международный опрос, включила его в перечень "десяти самых лучших людей того времени".

Смерть ученого в 71 год несколько подпортила "исцеляющую репутацию" йогуртов, но он уже успел закрепиться на рынке.

Трудами Мечникова заинтересовался Исаак Карассо, чей сын Даниэль имел проблемы с кишечником. Первые йогурты он делает для него, а увидев улучшение, основывает в 1919 году фирму "Danone" и уже через 10 лет открывает завод во Франции.

Реклама первого йогурта, который начали массово производить

Это будет первое массовое производство йогурта. Война заставляет Даниэля эмигрировать в США, здесь первым вводит линейку обезжиренных продуктов. Даниэль прожил 103 года и в своей рекламе компания также, как и Мечников, приводила примеры народов-долгожителей, в рационе которых молочные продукты занимают видное место.