Топ-5 мировых достижений ученых и инженеров украинского происхождения

Топ-5 мировых достижений ученых и инженеров украинского происхожденияНаши 127 Читати новину українською
Их достижения знает весь мир. Кто-то своими научными исследованиями спровоцировал настоящий бум на йогурты, кто научил топ-экономистов считать валовой внутренний продукт, а кто-то свел потребности людей в так называемую пирамиду. Их идеи легли в основу первого в мире компьютера. Нашлись и такие, кто самостоятельно разработал первый массовый ПК.
1. Илья Мечников – украинский биолог, который доказал полезное действие йогурта
Он станет первым ученым в мире, который откроет защитные механизмы организма. Ученый из Слобожанщины заметит под микроскопом так называемые фагоциты – клетки человеческого тела, которые поглощают и переваривают чужеродные вирусы и бактерии. Это исследование было настолько революционным, что даже прославленный биолог Роберт Кох, открывший туберкулезную палочку, назвал его бурной фантазией.
Дальнейшие опыты наводят Мечникова на мысль, что "старость — это такая же болезнь, которую нужно лечить" и за разрушение клеток отвечают микробы и бактерии. Если их собирается в теле больше, чем "хороших" клеток, состояние организма ухудшается.
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Вопрос старости изрядно заинтересовал журналистов. В 1899 году французская газета "Le Matin" выходит с сенсационным заголовком, что эликсир вечной молодости найден, а парижане имеют шанс встретить 2000 год. Ученого возмущает такое искажение фактов, но оно привлекает огромное внимание к его исследованиям.
В 1901 году Мечников выступает с лекцией "Флора человеческого тела", где заявляет, что флора кишечника может способствовать здоровью человека, но большинство этих микроорганизмов негативно влияет на тело, вызывая преждевременное старение органов. Чтобы уберечься от микробов, Мечников стерилизует столовые приборы, пьет воду, которую отфильтровали и прокипятили, вообще не ест сырых овощей и фруктов — в кипящую воду попадают даже клубника и бананы. В магазинах просит брать товары щипцами, а не руками, беречь сыры от мух и критикует десерты с кремом на взбитых яйцах.
Илья Мечников — украинский и французский биолог
Такие меры безопасности вызывают немало насмешек. В конце концов Мечников и сам понимает: уберечься от плохих бактерий невозможно — надо культивировать в кишечнике хорошие.
Так его привлекает молоко: почему оно не портится, а ферментируется, то есть скисает. Оказалось, молочные бактерии выделяют кислоту, которая препятствует процессу гниения, поэтому ученый предполагает, что кислое молоко может замедлять интоксикацию организма микробами, а значит, сохранять молодость. Ученый получает образцы кислого молока из региона Болгарии, который славится долгожителями, и выводит из них молочные бактерии Lactobacillus bulgaricus.
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Мечников приводит "бум" на пробиотики. Фармацевты Европы и США наперебой предлагают болгарскую молочную культуру в таблетках и порошках. В 1908 году ученому вручают Нобелевскую премию за фагоцитарную теорию иммунитета, что только усиливает йогуртовую лихорадку. Имя Мечникова у всех на устах, в 1911 году британская пресса, ссылаясь на международный опрос, включила его в перечень "десяти самых лучших людей того времени".
Смерть ученого в 71 год несколько подпортила "исцеляющую репутацию" йогуртов, но он уже успел закрепиться на рынке.
Трудами Мечникова заинтересовался Исаак Карассо, чей сын Даниэль имел проблемы с кишечником. Первые йогурты он делает для него, а увидев улучшение, основывает в 1919 году фирму "Danone" и уже через 10 лет открывает завод во Франции.
Реклама первого йогурта, который начали массово производить
Это будет первое массовое производство йогурта. Война заставляет Даниэля эмигрировать в США, здесь первым вводит линейку обезжиренных продуктов. Даниэль прожил 103 года и в своей рекламе компания также, как и Мечников, приводила примеры народов-долгожителей, в рационе которых молочные продукты занимают видное место.
2. Саймон Кузнец – харьковчанин, который научил мир считать ВВП и получил Нобелевскую премию
Такой стремительной карьеры в Соединенных Штатах от него никто не ожидал. В 21 год он переплыл океан, записался на курсы английского языка, а в 26 – возглавил один из комитетов в Национальном бюро экономических исследований.
В хаосе экономических процессов ХХ века ему таки удается найти закономерности. Например, вывести так называемые циклы Кузнеца, по которым каждые 20-22 года отмечается рост технического прогресса, населения и национального дохода. Но за ним непременно следует спад.
Но самое важное — он научил американцев считать ВВП на душу населения. Такие идеи звучали и раньше. Но только Кузнец сумел расширить понятие и очень четко и понятно описать расчеты. Впервые такие вычисления для конгресса США Кузнец провел в 1934 году, а с 44-го это стало общемировой практикой.
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Профессор Гарвардского и Пенсильванского университетов, автор тридцати книг, президент Американской экономической ассоциации — казалось странным, почему Нобелевскую премию вручили так поздно — только в 1971 году. Ответ прост — Нобель никогда не планировал дарить отличия экономистам. Эта номинация появилась лишь в 1968 году, и приурочили ее к 300-летию Швейцарского банка. Кузнец стал четвертым лауреатом в мире.
Саймон Кузнец преподает в университете
Всю свою жизнь Кузнец заявлял, что родился в Харькове и только после смерти супруга сказала, что на самом деле мужчина происходил из белорусского городка Пинск. Ученый в течение жизни обходил тему своего детства, не рассказывал ничего родным, что вызвало подозрения. Это и заставило журналистов и биографов провести расследование и выявить, что именно скрывал экономист.
Они и выяснят, что мама переехала с семилетним сыном к своим родственникам в город Ровно, а отец — главный бухгалтер Пинского отделения Азово-Донского банка — остался. В 1910 году, когда семья была в безопасности, украл у банка около 100 тыс рублей, часть перевел в немецкий банк, еще одолжил у состоятельных горожан 15 тысяч и бежал в Европу. Оттуда эмигрировал в США.
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Парня тем временем отдали в Ровенскую гимназию — в архивах до сих пор сохраняется журнал успеваемости. Оказывается, ученый, который мог подсчитать доход американской экономики, в детстве не слишком любил математику — получал тройки и четверки.
Саймон Кузнец получает Нобелевскую премию
В 1915 году семья переезжает в Харьков. Впоследствии Саймон вступит в Коммерческий институт, и хотя проучится всего 2 года, получит столь основательные знания, что 19-летнему парню доверят возглавить отдел статистики труда в совете профсоюзов Украинской советской республики.
Перераспределение земель после Первой мировой войны превратило Ровно на польский город. Семья Кузнецов выехала в Варшаву, а оттуда — в Нью-Йорк. В марте 1922 года Саймон впервые за 12 лет встретился с отцом.
3. Абрахам Маслоу – культовый психолог 20 века, у которого украинские корни
Пирамиду потребностей Маслоу знают во всем мире. Ее изучают как на уроках психологии, так и экономики. Помимо того, ученый никогда графически не изображал свою теорию, объясняя, что для разных людей эти уровни могут меняться местами.
Оба родителя Маслоу эмигрировали в Штаты из Киева, а так Абрахам был старшим, то застал самые тяжелые для семьи времена. У мамы, Розы Шиловской, был очень сложный характер, который доводил окружающих до белого каления. Но, по словам ученого, именно мама и вдохновила его на первые научные эксперименты, причем в возрасте четырех лет.
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, иначе ослепнешь. О, у нее было немало версий", – рассказал в одном из интервью Маслоу.
Абрахам Маслоу
У парня была выразительная еврейская внешность, и ему регулярно доставалось от итальянских и ирландских сверстников. Стараясь как можно меньше времени проводить на улице, Абрахам нашел приют в библиотеке.
Бунтарский характер поможет найти свой путь в жизни. Навязанный родителями юридический факультет парень забросил через полгода и поступил на психологию. В то время в научных кругах был популярным направление бихевиоризма, что сводило поведение человека к механическим актам в ответ на внешние раздражители. Маслоу с этим не соглашался.
А где же здесь место для добра, верности, храбрости? В бихевиоризме этого нет,
– недоумевал ученый.
Маслоу составил для себя список людей, которыми восхищался, и пытался понять, что их объединяет. Среди них были Энштейн, Линкольн, Спиноза.
Ученый пришел к выводу, что эти личности, а их всего 1% всего населения, достигли уровня самоактуализации. Им присущи самоуважение, терпимость и доброжелательность. Они охотно приобретают новый опыт и знания, доверяют своей интуиции, не соглашаются с общественными нормами. Каждый из них следует своим талантам и интересам, и поэтому становится тем, кем и должен был стать, то есть остается верными собственной природе.
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Конечно, ни одному обществу не выгодно иметь свободомыслящих людей, поэтому создается атмосфера подавления. С другой стороны, наибольшей преградой является внутренний страх нового и привязанность к старому. Чтобы расти, придется рисковать, делать ошибки, отказываться от привычного и идти навстречу неизвестному. А это требует незаурядного мужества.
Гуманистическую психологию Маслоу сначала не признавали, коллеги его критиковали, издание отказывались печатать статьи. Тогда наибольшей поддержкой стали студенты, что увлеченно слушали его лекции. Ученый не отступал от своих убеждений и таки получил признание в научном мире, а в 1967 году Маслоу даже избрали председателем Американской ассоциации психологов.
4. Михаил Кравчук – гениальный математик, чьи работы послужили основой для создания первого компьютера
В 1937 году американский инженер Атанасов листал два тома монографии Михаила Кравчука "Решения линейных дифференциальных и интегральных уравнений". Украинский математик предлагал уникальные методы, которые упрощали вычисления и впервые позволяли их автоматизировать. Атанасов был в шаге от разработки первого в мире компьютера, но ему хотелось еще больше исследовать гениальные решения украинца.
Инженер решает напрямую связаться с Кравчуком и отправляет в Киев письмо, в котором отмечает: "Ваша серия работ по решению дифференциальных уравнений оказалась очень полезной в моей работе". Он просит выслать и другие научные труды.
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Михаил Кравчук был известной фигурой в научных кругах Украины. Парень из волынского села Човница с детства проявил способности к обучению – Луцкую гимназию заканчивает с медалью, а за успешность на физико-математическом факультете Киевского университета получает стипендию в 50 рублей. Профессор Дмитрий Граве настолько гордится своим студентом, что рекомендует математическому сообществу обратить внимание на его научные работы.
Ученого приглашают преподавать в киевских институтах и гимназиях – так его учениками стали легендарный конструктор ракет Сергей Королев и создатель первых турбореактивных двигателей для советских истребителей Архип Люлька. Кравчук ездит с лекциями и за границу. Ученые в Торонто, Париже и Болонье слушают его доклады о приближенном интегрировании линейных дифференциальных уравнений, тогда как Американская ассоциация математиков и вообще предлагает переехать на другой континент. Кравчук отклоняет все предложения.
Михаил Кравчук на международном семинаре
Ученый совершенствует теорию математической статистики, матриц и определителей, при этом свои монографии публикует на украинском языке и первым создает украинский словарь математических терминов. Студенты рассказывали, что он настолько хорошо владел украинским, что кое-кто пробирался на его пары только для того, чтобы услышать, как он разговаривает.
Собственно такая позиция и не понравится большевикам. Против математика начинают готовить дело. Именно в это непростое время, 9 сентября, американец и отправит свое письмо в Киев. До Кравчука оно так и не дойдет, а 5 дней спустя в газете "Коммунист" появится гневная статья: "Академик Кравчук рекламирует врагов". Ее авторы уверяли, что работы ученого "вызвали глубокий гнев у всех честных советских математиков", так как Кравчук не только поддерживает с "неблагонадежными" математиками дружеские связи, но и даже издает книги в соавторстве. Интересно, что первая подпись под этой статьей принадлежал тому самому академику Граве.
Атанасов об этом ничего не знал и, не получив ответа на первое письмо, написал в ноябре в Украинскую ассоциацию культурных связей с зарубежными странами, где снова попросил прислать ему монографии Кравчука о дифференциальных уравнениях. Мол, он уже заказал их и все будущие публикации через немецкий источник, но их так и не прислали.
Возможно, вы бы могли узнать, дошли ли мои письма до профессора Кравчука, и если да – почему он не отвечает,
– написал в письме Атанасов.
Разве мог представить американец, что ведущего европейского математика по вымышленным обвинениям осудили на 20 лет тюрьмы и 5 лет ссылки. Из Лукьяновской тюрьмы его отправляют на Колыму добывать золото. В 1942 году ученого не станет.
В тот же год за океаном Атанасов вместе с инженером Берри успешно протестируют первое в мире цифровое вычислительное устройство – компьютер ABC (Atanasoff-Berry Computer), в котором впервые использовали двоичную систему счисления, электронную логическую систему, бумажные перфокарты, а в качестве запоминающих устройств применили конденсаторы.
Первое вычислительное устройство ABC
Вряд ли мы когда-нибудь узнали бы про эту историю, если бы не профессор Школы политических исследований Университета Оттавы Иван Качановский, который в архивах Университета Айовы наткнулся на эти письма и рассказал миру о вкладе украинца.
В наше время математические решения Кравчука помогают ученым со всего мира обрабатывать и восстанавливать изображения видеоматериалов, распознавать характер опухолей и расшифровывать арабские рукописные слова.
5. Стив Возняк – инженер украинского происхождения, без которого у Apple не было бы шансов на успех
Стив Возняк – выходец из буковинской семьи эмигрантов. Он стал одним из первых создателей персональных компьютеров и основателем одной из самых успешных компаний мира. При этом к невероятной славе и деньгам оказался вполне равнодушным. Все, что придумывал Возняк, Джобс знал, как продать.
Инженерный талант проявил еще в детстве. Отец Стива – выходец из буковинской семьи эмигрантов, работал над ракетной программой компании Lockheed.
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На обычном листе бумаги объяснял 4-летнему сыну, как работает техника того времени. Не удивительно, что уже в 11 лет Возняк самостоятельно мастерит радио, а подростком выигрывает олимпиады по математике. Вот в этот период и начнут появляться его первые творения. Сначала – устройство для бесплатных, а следовательно, нелегальных звонков. Стив даже как-то дозвонился в Ватикан и, выдавая себя за американского дипломата, едва не поговорил с Папой.
Далее придумал сервис с телефонными шутками – просто арендовал автоответчик и ежедневно записывал на него новые сообщения. Примерно в это время он познакомился со Стивом Джобсом. Тот был на 5 лет младше, но уже тогда имел хорошие деловые навыки. Все, что придумывал один Стив, другой знал, как продать.
Стив Джобс и Стив Возняк
Разочаровавшись в классическом университетском образовании, Возняк уже после первого курса берет отпуск и устраивается в фирму Hewlett-Packard. Здесь ему доверили разрабатывать научный калькулятор, который должен был наконец вытеснить логарифмическую линейку. У компании был собственный компьютер, вот только к нему стояла очередь из 80 инженеров. Так зарождались идеи о ПК.
По ночам после работы Стив расписывает инженерные решения и компьютерный код. После того, как он показал свои чертежи Джобсу, ребята решаются попробовать. Для стартового капитала Возняк продал свой калькулятор, Джобс – фургон и, выручив 1300 долларов, начинают в уже пустом гараже Джобса разрабатывать компьютер.
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Обязанности разделили: за Возняком вся инженерия, а за Джобсом – поиск деталей для платы и клиентов. Когда прототип был готов, Возняк предложил Hewlett-Packard изготавливать для них такие модели, но их идея не заинтересовала. 1 апреля 1976 года ребята официально открыли свою фирму Apple, и вскоре представили модель Apple 1 стоимостью 666 долларов 66 центов. Этот компьютер поражал своей компактностью.