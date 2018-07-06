Топ-5 світових досягнень вчених та інженерів українського походження

Він стане першим науковцем у світі, що відкриє захисні механізми організму. Учений зі Слобожанщини помітить під мікроскопом так звані фагоцити – клітини людського тіла, які поглинають і перетравлюють чужорідні віруси і бактерії. Це дослідження було настільки революційним, що навіть прославлений біолог Роберт Кох, який відкрив туберкульозну паличку, назвав його бурхливою фантазією.

Подальші досліди наштовхують Мечникова на думку, що "старість – це така ж хвороба, яку потрібно лікувати" і що за руйнування клітин відповідають мікроби і бактерії. Якщо їх назбирується в тілі більше, аніж "хороших" клітин, стан організму погіршується.

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Питання старості неабияк зацікавило журналістів. У 1899 французька газета "Le Matin" виходить із сенсаційним заголовком, що еліксир вічної молодості знайдено, а парижани мають шанс зустріти 2000 рік. Ученого обурює таке спотворення фактів, але воно привертає величезну увагу до його досліджень.

У 1901 році Мечников виступає з лекцією "Флора людського тіла", де заявляє, що флора кишківника може сприяти здоров’ю людини, але більшість цих мікроорганізмів негативно впливає на тіло, спричиняючи передчасне старіння органів. Аби вберегтися від мікробів, Мечников стерилізує столові прибори, п’є воду, яку відфільтрували та прокип’ятили, взагалі не їсть сирих овочів та фруктів – у киплячу воду потрапляють навіть полуниця та банани. У крамницях просить брати товари щипцями, а не руками, берегти сири від мух і критикує десерти з кремом на збитих яйцях.



Ілля Мечников – український та французький біолог

Такі заходи безпеки викликають чимало кепкувань. Зрештою Мечников і сам розуміє: вберегтися від поганих бактерій неможливо – треба культивувати в кишківнику хороші.

Так його зацікавлює молоко: чому воно не псується, а ферментується, тобто скисає. Виявилося, молочні бактерії виділяють кислоту, яка перешкоджає процесу гниття, тож учений припускає, що кисле молоко може сповільнювати інтоксикацію організму мікробами, а отже, зберігати молодість. Учений отримує зразки кислого молока з регіону Болгарії, що славиться довгожителями, і виводить із них молочні бактерії Lactobacillus bulgaricus.

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Мечников спричиняє "бум" на пробіотики. Фармацевти Європи та США наперебій пропонують болгарську молочну культуру в таблетках і порошках. У 1908 році вченому вручають Нобелівську премію за фагоцитарну теорію імунітету, що тільки посилює йогуртову лихоманку. Ім’я Мечникова у всіх на вустах, у 1911 році британська преса, посилаючись на міжнародне опитування, включила його у перелік "десяти найзнаковіших людей того часу".

Смерть ученого у 71 рік дещо підпсувала "зцілювальну репутацію" йогуртів, але він уже встиг закріпитися на ринку.

Працями Мечникова зацікавився Ісаак Карассо, чий син Даніель мав проблеми з кишківником. Перші йогурти він робить для нього, а побачивши покращення, засновує в 1919 році фірму "Danone" і вже за 10 років відкриває завод у Франції.



Реклама першого йогурта, який почали масово виробляти

Це буде перше масове виробництво йогурту. Війна змушує Даніеля емігрувати до США , тут першим вводить лінійку знежирених продуктів. Даніель прожив 103 роки і у своїй рекламі компанія також, як і Мечников, наводила приклади народів-довгожителів, у раціоні яких молочні продукти посідають чільне місце.

2. Саймон Кузнець – харків’янин, який навчив світ рахувати ВВП і отримав Нобелівську премію

Такої стрімкої кар’єри у Сполучених Штатах від нього ніхто не очікував. У 21 рік він переплив океан, записався на курси англійської мови, а у 26 – очолив один з комітетів в Національному бюро економічних досліджень.