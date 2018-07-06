Топ-5 світових досягнень вчених та інженерів українського походження

Топ-5 світових досягнень вчених та інженерів українського походженняНаші 251 Читать новость на русском
Їхні досягнення знає весь світ. Хтось своїми науковими дослідженнями спровокував справжній бум на йогурти, хтось навчив топ-економістів рахувати валовий внутрішній продукт, а дехто звів потреби людей у так звану піраміду. Їхні ідеї лягли в основу першого у світі комп'ютера. Знайшлись і такі, хто самотужки розробив перший масовий ПК.
1. Ілля Мечников – український біолог, який довів корисну дію йогурта
Він стане першим науковцем у світі, що відкриє захисні механізми організму. Учений зі Слобожанщини помітить під мікроскопом так звані фагоцити – клітини людського тіла, які поглинають і перетравлюють чужорідні віруси і бактерії. Це дослідження було настільки революційним, що навіть прославлений біолог Роберт Кох, який відкрив туберкульозну паличку, назвав його бурхливою фантазією.
Подальші досліди наштовхують Мечникова на думку, що "старість – це така ж хвороба, яку потрібно лікувати" і що за руйнування клітин відповідають мікроби і бактерії. Якщо їх назбирується в тілі більше, аніж "хороших" клітин, стан організму погіршується.
Читайте також: Абрахам Запрудер – українець, який зафільмував найзагадковіше вбивство президента США
Питання старості неабияк зацікавило журналістів. У 1899 французька газета "Le Matin" виходить із сенсаційним заголовком, що еліксир вічної молодості знайдено, а парижани мають шанс зустріти 2000 рік. Ученого обурює таке спотворення фактів, але воно привертає величезну увагу до його досліджень.
У 1901 році Мечников виступає з лекцією "Флора людського тіла", де заявляє, що флора кишківника може сприяти здоров’ю людини, але більшість цих мікроорганізмів негативно впливає на тіло, спричиняючи передчасне старіння органів. Аби вберегтися від мікробів, Мечников стерилізує столові прибори, п’є воду, яку відфільтрували та прокип’ятили, взагалі не їсть сирих овочів та фруктів – у киплячу воду потрапляють навіть полуниця та банани. У крамницях просить брати товари щипцями, а не руками, берегти сири від мух і критикує десерти з кремом на збитих яйцях.
Ілля Мечников – український та французький біолог
Такі заходи безпеки викликають чимало кепкувань. Зрештою Мечников і сам розуміє: вберегтися від поганих бактерій неможливо – треба культивувати в кишківнику хороші.
Так його зацікавлює молоко: чому воно не псується, а ферментується, тобто скисає. Виявилося, молочні бактерії виділяють кислоту, яка перешкоджає процесу гниття, тож учений припускає, що кисле молоко може сповільнювати інтоксикацію організму мікробами, а отже, зберігати молодість. Учений отримує зразки кислого молока з регіону Болгарії, що славиться довгожителями, і виводить із них молочні бактерії Lactobacillus bulgaricus.
Читайте також: Петро Балабуєв – творець найбільших літаків у світі
Мечников спричиняє "бум" на пробіотики. Фармацевти Європи та США наперебій пропонують болгарську молочну культуру в таблетках і порошках. У 1908 році вченому вручають Нобелівську премію за фагоцитарну теорію імунітету, що тільки посилює йогуртову лихоманку. Ім’я Мечникова у всіх на вустах, у 1911 році британська преса, посилаючись на міжнародне опитування, включила його у перелік "десяти найзнаковіших людей того часу".
Смерть ученого у 71 рік дещо підпсувала "зцілювальну репутацію" йогуртів, але він уже встиг закріпитися на ринку.
Працями Мечникова зацікавився Ісаак Карассо, чий син Даніель мав проблеми з кишківником. Перші йогурти він робить для нього, а побачивши покращення, засновує в 1919 році фірму "Danone" і вже за 10 років відкриває завод у Франції.
Реклама першого йогурта, який почали масово виробляти
Це буде перше масове виробництво йогурту. Війна змушує Даніеля емігрувати до США , тут першим вводить лінійку знежирених продуктів. Даніель прожив 103 роки і у своїй рекламі компанія також, як і Мечников, наводила приклади народів-довгожителів, у раціоні яких молочні продукти посідають чільне місце.
2. Саймон Кузнець – харків’янин, який навчив світ рахувати ВВП і отримав Нобелівську премію
Такої стрімкої кар’єри у Сполучених Штатах від нього ніхто не очікував. У 21 рік він переплив океан, записався на курси англійської мови, а у 26 – очолив один з комітетів в Національному бюро економічних досліджень.
У хаосі економічних процесів ХХ століття йому таки вдається знайти закономірності. Наприклад, вивести так звані цикли Кузнеця, за якими кожні 20-22 роки відбувається зростання технічного прогресу, населення і національного доходу. Але за ним неодмінно слідує спад.
Та найважливіше – він навчив американців рахувати валовий внутрішній продукт на душу населення. Такі ідеї лунали й раніше. Але тільки Кузнець зумів розширити поняття та дуже чітко й зрозуміло описати розрахунки. Уперше такі обчислення для конгресу США Кузнець провів у 1934 році, а з 44-го це стало загальносвітовою практикою.
Читайте також: Тетяна Яловчак – перша українка, яка побувала на найвищих вершинах усіх континентів
Професор Гарвардського та Пенсильванського університетів, автор тридцяти книг, президент Американської економічної асоціації – здавалося дивним, чому Нобелівську премію вручили так пізно – аж у 1971 році. Відповідь проста – Нобель ніколи й не планував дарувати відзнаки економістам. Ця номінація з’явилася лише у 1968 році, і приурочили її до 300-річчя Швейцарського банку. Кузнець став четвертим лауреатом у світі.
Саймон Кузнець викладає в університеті
Усе своє життя Кузнець заявляв, що народився в Харкові і тільки після смерті дружина сказала, що насправді чоловік походив із білоруського містечка Пінськ. Учений протягом життя оминав тему свого дитинства, не розповідав нічого рідним, що викликало підозри. Це й змусило журналістів та біографів провести розслідування і виявити, що саме приховував економіст.
Вони й з’ясують, що мама переїхала із семирічним сином до своїх родичів у місто Рівне, а батько – головний бухгалтер пінського відділення Азово-Донського банку – залишився. У 1910 році, коли сім’я була в безпеці, викрав у банку близько 100 тис рублів, частину перевів у німецький банк, ще позичив у заможних містян 15 тисяч і втік до Європи. Звідти емігрував до США.
Читайте також: Freckled sky – неперевершена творча команда, яка підкорила американську публіку
Хлопця тим часом віддали у Рівненську гімназію – в архівах досі зберігається журнал успішності. Виявляється, учений, який міг підрахувати дохід американської економіки, у дитинстві не надто любив математику – отримував трійки і четвірки.
Саймон Кузнець отримує Нобелівську премію
У 1915 році родина переїжджає до Харкова. Згодом Саймон вступить до Комерційного інституту, і хоч провчиться лише 2 роки, здобуде настільки ґрунтовні знання, що 19-річному хлопцеві довірять очолити відділ статистики праці у раді профспілок Української радянської республіки.
Перерозподіл земель після Першої світової війни перетворив Рівне на польське місто. Родина Кузнеців виїхала до Варшави, а звідти – до Нью-Йорка. У березні 1922 року Саймон уперше за 12 років зустрівся з батьком.
3. Абрагам Маслоу – культовий психолог 20 століття, який має українське коріння
Піраміду потреб Маслоу знають у цілому світі. Її вивчають як на уроках психології, так і економіки. Поза тим, вчений ніколи графічно не зображав свою теорію, пояснюючи, що для різних людей ці рівні можуть мінятись місцями.
Обоє батьків Маслоу емігрували до Штатів з Києва, а оскільки Абрагам був найстрашим, то застав найважчі для сім'ї часи. У мами, Рози Шиловської, був дуже складний характер, який доводив оточуючих до сказу. Але, за словами вченого, саме мама і надихнула його на перші наукові експерименти, причому у віці чотирьох років.
Читайте також: Українець потрапив у топ-5 кращих психологів усіх часів та народів
"Моя мама свято вірила у забобони, і я постійно їх випробовував. Наприклад, якщо вона казала: "Не переступай братові ноги, бо він не буде рости", – я неодмінно переступав їх. А ще вона застерігала, що не можна лазити через вікна, інакше осліпнеш. О, в неї було чимало версій", – розповів в одному з інтерв'ю Маслоу.
Абрагам Маслоу
У хлопця була виразна єврейська зовнішність, тож йому регулярно діставалось від італійських та ірландських однолітків. Намагаючись якомога менше часу проводити на вулиці, Абрагам знайшов прихисток у бібліотеці.
Бунтарський характер допоможе знайти свій шлях у житті. Нав'язаний батьками юридичний факультет хлопець закинув через півроку і вступив на психологію. У той час в наукових колах був популярним напрям біхевіоризму, що зводив поведінку людини до механічних актів у відповідь на зовнішні подразники. Маслоу з цим не погоджувався.
А де ж тут місце для добра, вірності, хоробрості? Біхевіоризм цього не має,
– дивувався вчений.
Маслоу склав для себе список людей, якими захоплювався, і намагався зрозуміти, що їх об'єднує. Серед них були Енштейн, Лінкольн, Спіноза.
Вчений дійшов висновку, що ці особистості, а їх лише 1 % всього населення, досягли рівня самоактуалізації. Їм притаманні самоповага, терпимість та доброзичливість. Вони охоче здобувають новий досвід та знання, довіряють своїй інтуїції, не погоджуються із суспільними нормами. Кожен з них слідує своїм талантам та інтересам, і тому стає тим, ким і мав стати, тобто залишається вірними власній природі.
Читайте також: Український вчений, чиї роботи розвинули теорію Дарвіна – Теодозій Добжанський
Звісно, жодному суспільству не вигідно мати вільнодумних людей, тому створюється атмосфера пригнічення. З іншого боку, найбільшою перепоною є внутрішній страх нового та прив'язаність до старого. Аби рости, доведеться ризикувати, робити помилки, відмовлятись від звичного і йти назустріч невідомому. А це вимагає неабиякої мужності.
Гуманістичну психологію Маслоу спочатку не визнавали, колеги його критикували, видання відмовлялись друкувати статті. Тоді найбільшою підтримкою стали студенти, які захоплено слухали його лекції. Вчений не відступав від своїх переконань і таки отримав визнання у науковому світі, а у 1967 році Маслоу навіть обрали головою Американської асоціації психологів.
4. Михайло Кравчук – геніальний математик, чиї роботи стали основою для створення першого комп'ютера
У 1937 році американський інженер Атанасов гортав два томи монографії Михайла Кравчука "Розв'язання лінійних диференціальних та інтегральних рівнянь". Український математик пропонував унікальні методи, які спрощували обчислення і вперше дозволяли їх автоматизувати. Атанасов був за крок від розробки першого у світі комп'ютера, але йому хотілося ще більше дослідити геніальні рішення українця.
Інженер вирішує напряму сконтактуватись із Кравчуком і відправляє до Києва листа, у якому зазначає: "Ваша серія робіт щодо розв'язання диференціальних рівнянь виявилися дуже корисною у моїй роботі". Він просить вислати й інші наукові праці.
Читайте також: Варвара Каринська – модельєрка з Харкова, яка отримала Оскар за свої костюми
Михайло Кравчук був знаною фігурою в наукових колах України. Хлопець із волинського села Човниця змалку виявив хист до навчання – Луцьку гімназію закінчує з медаллю, а за успішність на фізико-математичному факультеті Київського університету отримує стипендію у 50 карбованців. Професор Дмитро Граве настільки пишається своїм студентом, що рекомендує математичній спільноті звернути увагу на його наукові роботи.
Ученого запрошують викладати у київських інститутах та гімназіях – так його учнями стали легендарний конструктор ракет Сергій Корольов та творець перших турбореактивних двигунів для радянських винищувачів Архип Люлька. Кравчук їздить з лекціями й за кордон. Науковці в Торонто, Парижі та Болоньї слухають його доповіді про наближене інтегрування лінійних диференціальних рівнянь, тоді як Американська асоціація математиків і взагалі пропонує переїхати на інший континент. Кравчук відхиляє всі пропозиції.
Михайло Кравчук на міжнародному семінарі
Науковець вдосконалює теорію математичної статистики, матриць і визначників, при цьому свої монографії публікує українською мовою й першим створює український словник математичних термінів. Студенти розповідали, що він настільки гарно володів українською, що дехто пробирався на його пари лише для того, щоб почути, як він розмовляє.
Власне така позиція й не сподобається більшовикам. Проти математика починають готувати справу. Саме в цей непростий час, 9 вересня, американець і відправить свого листа до Києва. До Кравчука він так і не дійде, адже вже 5 днів у газеті "Комуніст" з’явиться гнівна стаття: "Академік Кравчук рекламує ворогів". Її автори запевняли, що роботи вченого "викликали глибокий гнів у всіх чесних радянських математиків", адже Кравчук не лише підтримує з "неблагонадійними" математиками дружні зв'язки, а й навіть видає книги у співавторстві. Цікаво, що перший підпис під цією статтею належав тому самому академіку Граве.
Атанасов про це нічого не знав і, не отримавши відповіді на перший лист, написав у листопаді до Української асоціації культурних зв’язків з іноземними країнами, де знову попросив надіслати йому монографії Кравчука про диференціальні рівняння. Мовляв, він уже замовив їх та всі майбутні публікації через німецьке джерело, але їх так і не надіслали.
Можливо, ви б могли довідатися, чи мої листи дійшли до професора Кравчука, і якщо так – чому він не відповідає,
– написав у листі Атанасов.
Хіба міг уявити американець, що провідного європейського математика за вигаданими звинувачуваннями засудили на 20 років в’язниці та 5 років заслання. З Лук'янівської в'язниці його відправляють на Колиму добувати золото. 1942 року вченого не стане.
Того ж року за океаном Атанасов разом з інженером Беррі успішно протестують перший у світі цифровий обчислювальний пристрій – комп'ютер ABC (Atanasoff-Berry Computer), у якому вперше використали двійкову систему числення, електронну логічну систему, паперові перфокарти, а як запам'ятовувальні пристрої застосували конденсатори.
Перший обчислювальний пристрій ABC
Хтозна чи ми колись би довідалися про цю історію, якби не професор Школи політичних досліджень Університету Оттави Іван Качановський, який в архівах Університету Айови натрапив на ці листи і розповів світу про внесок українця.
В наш час математичні рішення Кравчука допомагають науковцям з усього світу обробляти та відновлювати зображення відеоматеріалів, розпізнавати характер пухлин та розшифровувати арабські рукописні слова.
5. Стів Возняк – інженер українського походження, без якого Apple не мав би шансів на успіх
Стів Возняк – вихідець з буковинської родини емігрантів. Він став одним із перших творців персональних комп'ютерів і засновником однієї з найуспішніших компаній світу. При цьому до неймовірної слави та грошей виявився цілком байдужим. Усе, що придумував Возняк, Джобс знав, як продати.
Інженерний хист виявив ще змалку. Батько Стіва – вихідець з буковинської родини емігрантів, працював над ракетною програмою компанії Lockheed.
Читайте також: Як українець став одним із засновників відомого стартапу Revolut
На звичайному аркуші паперу пояснював 4-річному синові, як працює тогочасна техніка. Не дивно, що вже в 11 років Возняк самостійно майструє радіо, а підлітком виграє олімпіади з математики. Ось у цей період і почнуть з'являтись його перші творіння. Спершу – пристрій для безкоштовних, а отже, нелегальних дзвінків. Стів навіть якось додзвонився у Ватикан і, видаючи себе за американського дипломата, мало не поговорив з Папою.
Далі вигадав сервіс із телефонними жартами – просто орендував автовідповідач і щодня записував на нього нові повідомлення. Приблизно в цей час він познайомився зі Стівом Джобсом. Той був на 5 років молодший, але вже тоді мав хороші бізнесові навички. Усе, що придумував один Стів, інший знав, як продати.
Стів Джобс і Стів Возняк
Розчарувавшись у класичній університетській освіті, Возняк уже після першого курсу бере академвідпустку та влаштовується у фірму Hewlett-Packard. Тут йому довірили розробляти науковий калькулятор, який мав нарешті витіснити логарифмічну лінійку. У компанії був власний комп'ютер, от тільки до нього стояла черга з 80 інженерів. Так зароджувались ідеї про ПК.
Ночами після роботи Стів розписує інженерні рішення і комп'ютерний код. Після того, як він показав свої креслення Джобсу, хлопці наважуються спробувати. Для стартового капіталу Возняк продав свій калькулятор, Джобс – фургон і, виручивши 1300 доларів, починають у вже пустому гаражі Джобса розробляти комп'ютер.
Читайте також: Євген Патон – київський інженер, що першим у світі автоматизував зварювання під флюсом
Обов'язки розділили: за Возняком уся інженерія, а за Джобсом – пошук деталей для плати та клієнтів. Коли прототип був готовий, Возняк запропонував Hewlett-Packard виготовляти для них такі моделі, але їх ідея не зацікавила. 1 квітня 1976 року хлопці офіційно відкрили свою фірму Apple, і незабаром представили модель Apple 1 вартістю 666 доларів 66 центів. Цей комп'ютер вражав своєю компактністю.