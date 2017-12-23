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Тетяна Яловчак – перша українка, яка побувала на найвищих вершинах усіх континентів

Зроблено в Україні 17:30, 23 грудня 327 Читать новость на русском

Її біографія нагадує мотиваційний фільм, де герой завдяки неймовірній силі волі досягає мети. Судіть самі, уперше піднятися на гору у 29 років, а у 36 – вже підкорити найстрімкіші вершини кожнісінького материка.

Навряд чи стоячи на вершині Мачу-Пікчу в Перу, українка уявляла себе професійною альпіністкою. Просто гори стали улюбленим способом відпочинку, і що більше їх ставало, то важче було встояти перед наступним маршрутом.

2012 рік найвища точка Африки – Кіліманджаро. Ще за рік Ельбрус – найвища гора Європи. У 2015 році – АконкАгуа – пік Південної Америки.

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Якось Тетяні розповіли, що на Евересті ще ніколи не було українок. 18 чоловіків, але жодної жінки. Ціль звісно – заманлива, але Тетяна надто добре усвідомлювала, яких ресурсів вона вимагає: фізичних і фінансових. Тож зосередилася на інших – нехай і менших, але реальніших.

Так станеться, що поштовхом до сходження на дах світу стануть бойові дії на сході України. У червні 2014 року, приземлившись в аеропорту Борисполя, Яловчак дізналася, що рідний Донецьк перейшов під контроль сепаратистів. В одну мить Тетяна втратила і дім біля Донецького аеропорту, і туристичну фірму, власницею якої була.

Потрібно було починати все спочатку. Тетяна запитала себе, що їй приносить найбільше радості в житті – відповідь була проста: гори. І якщо обставини перевернули її життя з ніг на голову, то новий етап вона розпочне з мрії – з Джомолунгми. Залишалося тільки знайти 60 тисяч доларів.

Тетяна шукала спонсорів, зверталась і до політиків, і до президента, утім безрезультатно. У неї не вірили. Тоді вона продала свою донецьку квартиру і вирушила в Непал. От тільки не лише вона. На ті ж самі дати запланувала сходження ще одна українка – Ірина Галай.

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Влаштовувати перегони на горі, яка й так усіяна трупами, Тетяна не захотіла. Їхня команда поступилась. Після таких зусиль і життєвих випробувань Тетяна підняла український рушник на найвищій вершині планет, але вона була другою. Ще один привід показати характер.

Українка Тетяна Яловчак підіймає вишитий рушник на Евересті
Українка Тетяна Яловчак підіймає вишитий рушник на Евересті

2017 рік спортсменка завершила у статусі альпіністки номер один, підкоривши вершини Аляски, Австралії, Океанії та Антарктиди, Яловчак зробила неможливе, стала першою українкою, що виконала програму "Сім вершин"

"Ми закрили програму. Я пишаюсь, що українка", – гордо заявила вона.

Теги: Новини України Зроблено в Україні
Джерело: 24 Канал
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