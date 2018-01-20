Петро Балабуєв – творець найбільших літаків у світі

Поява літака Ан-225 стала справжньою світовою сенсацією. Дивлячись на цього гіганта з розмахом крил у 88 метрів було складно повірити, що 640 тонн узагалі можуть здійнятись у повітря, однак українським конструкторам вдалося подолати закони гравітації. Назву "Мрія" для свого дітища обирав головний конструктор – Петро Балабуєв.

У конструкторське бюро Олега Антонова він потрапить у 1954 році,– останній покладав великі надії на молодих випускників Харківського авіаційного інституту. Балабуєв яскраво серед них виділявся. Почавши з роботи у майстернях, він вже у 30 років обіймає посаду одного із заступників Антонова. Луганчанин не лише володіє конструкторським талантом, а й організаційними здібностями.



Петро Балабуєв

Коли в Ташкенті налагодили серійне виробництво "Антеїв", саме йому довірили координацію усіх процесів та випробування. Радянський союз настільки пишався новинкою, що навіть уперше наважився взяти участь у французькому авіасалоні Ле Бурже. Так, у 1965 році глядачі побачили найпотужніший турбогвинтовий літак у світі, який, до речі, таким залишається і досі.



Літак "Антей"

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У 1968 всю увагу до себе привернув Локхід C-5 "Гелексі" – американський літак, що перевершив загальну вантажопідйомність "Антея" на 100 тонн. Кремль підозрював, що цією перевагою скористаються військові для оперативного перекидання військ та озброєння, тож наказує КБ Антонова повернути радянській авіації першість. Іншими словами характеристики Антея треба було покращити удвічі, – цього разу завдання ляже на плечі Балабуєва.

Перші спроби закінчуються невдачею, стає зрозуміло – зі старими технологіями літак не збудувати, потрібно модернізовувати цілу авіапромисловість: розробляють потужніші двигуни, надійнішу електроніку для штурвала, покращені властивості сплавів для крил – загалом Балабуєв координує роботу 800 залучених підприємств. На його столі лежать 540 можливих варіантів компонування літака і 36 ескізів крила – від головного конструктора чекають вказівок.

1985 року Ан -124 Руслан прибуде до Ле Бурже. Знову сенсація, і знову антонівці на крок попереду. Вантажний відсік завдовжки 36 метрів та завширшки – 6 метрів, підлога зроблена з титану, тож усередині може їздити важка гусенична техніка. За 2 тижні АН-124 встановив одразу 21 рекорд, головний із яких – підйом на висоту майже 11 кілометрів з вантажем у 170 тонн.



Ан-124

Спочатку Ан-124 розглядали як підмогу для військово-повітряних сил – перекинути в гарячу точку зброю чи танки, вивезти бійців. Утім згодом перекваліфікували на "летючу вантажівку" для цивільних потреб. Були в історії Руслана й оригінальні рейси – перевезення 52 тонн золота, сценічного обладнання для Майкла Джексона і навіть слона, дельфінів та 25-метровий кактус.

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Тут би можна було й відпочивати на лаврах, але перед Балабуєвим поставлять ще одне завдання – підготувати літак, який би зміг перевозити космічний корабель Буран. Цього разу розробка зайняла рекордні 3,5 роки, адже інноваційні технології, використані в "Руслані", мали ще значний ресурс для вдосконалення.

У 1989 році на авіасалон у тому ж Ле Бурже Ан-225 "Мрія" прилетить із космічним човником на спині, так, аби з першого погляду світова авіаційна еліта усвідомила масштаби їхньої розробки. У відсіку завдовжки 43 метри та завширшки – 6 могли вміститися 80 легкових авто, корпус Боїнга 737, або ж 250 тонн іншого вантажу – скажімо, генератори для електростанцій і 40-метрові лопаті турбін. Загалом "Мрія" поставить 240 авіарекордів та збереже титул найбільшого літака у світі до наших днів.

На посаді головного конструктора Підприємства Антонов Бабабуєв пропрацював 21 рік. Робота займала практично увесь час, для дружини та сім’ї залишалось небагато. Уперше в Радянському союзі конструктор скоротив для працівниць робочий день до 6 годин зі збереженням заробітної плати.