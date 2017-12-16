Українська компанія, що творить революцію у кіноіндустрії – Front Pictures

Зараз вже нікого не здивуєш окулярами віртуальної реальності, з якими можна дивитись відео 360 градусів, але українці запропонували дещо цікавіше. У липні 2017 року вони встановили проекційну систему у першому повносферичному кінотеатрі Південної Кореї. Іншими словами, глядач опиняється всередині сфери діаметром 12 метрів, стоїть на прозорій платформі , а довкола з усіх сторін показують відео.

Здається, ефект присутності, про який всі люблять говорити, тут сягає свого максимуму. Наразі в кінотеатрі транслюються наукові програми про космос та мандри, але українці сподіваються, що незабаром за створення фільмів для таких кінотеатрів візьмуться й імениті режисери.

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Чому у Південній Кореї вирішили звернутись саме до нашої команди? Річ у тім, що Front Pictures – одні з кращих спеціалістів світу, які встановили близько 150 цифрових купольних систем у різних країнах світу. Та встановлення це одне, українці ж пішли далі.



Проект купольної системи розроблений Front Pictures в Crystal Hall

Якщо одночасно на купол світить декілька проекторів, доводиться так би мовити зшивати різні клаптики відео. Раніше це робили вручну, довго налаштовуючи проектори. Але компанія склала алгоритм, який цю роботу робить автоматично. Ця програма забрала необхідність купувати професійні проектори, тепер підійдуть і звичайні офісні. Крім того, вони першими побачили перспективи проводити під куполом музичні заходи, презентації та змагання геймерів. І першими почали створювати для цього програмне забезпечення.



Київський планетарій



Виставка картин 360 градусів

В це складно повірити, але у 2003 році ця фірма починала з поліграфії. Втім, дуже швидко команда зрозуміла: їм цікаво робити те, чим більше ніхто не займається. Бути першопрохідцями.

У 2006 році вони беруться за розробку інтерактивних столів. Витративши майже 2 роки та 50 тисяч доларів, Front Pictures представив стіл, на якому переставляючи елементи , можна в реальному часі створювати музику. Цю технологію використав на своїх виступах The Maneken і цим зібрав мільйони переглядів.



Виступ The Maneken

Паралельно компанія розвивала кілька напрямків – пропонувала 3-D мапінг, були й З-D шоу на фонтанах, що нагадували голограми.

Якщо раніше про компанію знали у дуже вузьких професійних колах, то робота над постановками для Freckeled Sky прославила їхнє ім'я на увесь світ. Ці номери зривали овації на "Америка має талант" та збирали десятки мільйонів переглядів у YouTube. За візуальні ефекти якраз і відповідає Front Pictures.

Коли постало питання, хто робитиме графіку для виступу Джамали на Євробачення – відповідь була очевидною. А вже після перемоги, Front Pictures створював сценічну графіку для 8 виступів українських зірок.



Виступ Джамали на Євробаченні-2016



"Америка має талант" 2015 рік

Одна з мотивацій Front Pictures – ламати стереотипи та доводити усім, що в Україні теж можуть створювати технологічні дива. І що українці можуть не просто конкурувати на світовому ринку, а й бути кращими.