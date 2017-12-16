15:41
16 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Запальна кавказька кров. Дно російського кінематографу
Вєсті Кремля
23:22, 15 грудня
Вєсті.UA. Великомучениця Неля Штепа. Нелегка доля кума Путіна в Україні
Вєсті.UA
19:59, 15 грудня
Ахметов і Ко зможуть підзаробити на арештованому майні попередників
ЦРУ
09:05, 13 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. ЛАЗ: автобус-рекордсмен
Згадати все
23:53, 14 грудня
Телеканал новин 24 Програми Зроблено в Україні
КУРСИ ВАЛЮТ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Українська компанія, що творить революцію у кіноіндустрії – Front Pictures

Зроблено в Україні 11:40, сьогодні 370 Читать новость на русском

Зараз вже нікого не здивуєш окулярами віртуальної реальності, з якими можна дивитись відео 360 градусів, але українці запропонували дещо цікавіше. У липні 2017 року вони встановили проекційну систему у першому повносферичному кінотеатрі Південної Кореї. Іншими словами, глядач опиняється всередині сфери діаметром 12 метрів, стоїть на прозорій платформі , а довкола з усіх сторін показують відео.

Здається, ефект присутності, про який всі люблять говорити, тут сягає свого максимуму. Наразі в кінотеатрі транслюються наукові програми про космос та мандри, але українці сподіваються, що незабаром за створення фільмів для таких кінотеатрів візьмуться й імениті режисери.

Читайте також: Jibo – один з кращих інноваційних винаходів 2017 року, до розробки якого долучились українці

Чому у Південній Кореї вирішили звернутись саме до нашої команди? Річ у тім, що Front Pictures – одні з кращих спеціалістів світу, які встановили близько 150 цифрових купольних систем у різних країнах світу. Та встановлення це одне, українці ж пішли далі.

Проект купольної системи розроблений Front Pictures
Проект купольної системи розроблений Front Pictures в Crystal Hall

Якщо одночасно на купол світить декілька проекторів, доводиться так би мовити зшивати різні клаптики відео. Раніше це робили вручну, довго налаштовуючи проектори. Але компанія склала алгоритм, який цю роботу робить автоматично. Ця програма забрала необхідність купувати професійні проектори, тепер підійдуть і звичайні офісні. Крім того, вони першими побачили перспективи проводити під куполом музичні заходи, презентації та змагання геймерів. І першими почали створювати для цього програмне забезпечення.

Київський планетарій
Київський планетарій

Виставка картин 360 градусів
Виставка картин 360 градусів

В це складно повірити, але у 2003 році ця фірма починала з поліграфії. Втім, дуже швидко команда зрозуміла: їм цікаво робити те, чим більше ніхто не займається. Бути першопрохідцями.

У 2006 році вони беруться за розробку інтерактивних столів. Витративши майже 2 роки та 50 тисяч доларів, Front Pictures представив стіл, на якому переставляючи елементи , можна в реальному часі створювати музику. Цю технологію використав на своїх виступах The Maneken і цим зібрав мільйони переглядів.

Виступ The Maneken
Виступ The Maneken

Паралельно компанія розвивала кілька напрямків – пропонувала 3-D мапінг, були й З-D шоу на фонтанах, що нагадували голограми.

Якщо раніше про компанію знали у дуже вузьких професійних колах, то робота над постановками для Freckeled Sky прославила їхнє ім'я на увесь світ. Ці номери зривали овації на "Америка має талант" та збирали десятки мільйонів переглядів у YouTube. За візуальні ефекти якраз і відповідає Front Pictures.

Коли постало питання, хто робитиме графіку для виступу Джамали на Євробачення – відповідь була очевидною. А вже після перемоги, Front Pictures створював сценічну графіку для 8 виступів українських зірок.

Виступ Джамали на Євробаченні-2016
Виступ Джамали на Євробаченні-2016


"Америка має талант" 2015 рік

Одна з мотивацій Front Pictures – ламати стереотипи та доводити усім, що в Україні теж можуть створювати технологічні дива. І що українці можуть не просто конкурувати на світовому ринку, а й бути кращими.

Теги: Південна Корея Зроблено в Україні Розробки
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Судова епопея: Київський суд повністю виправдав скандального ректора-хабарника
сьогодні, 15:22 Судова епопея: Київський суд повністю виправдав скандального ректора-хабарника
97
Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
5 грудня, 20:02 Підсумки 2017 року: найгучніші вбивства в Україні
Настя Сукач 2586
Подбиваем итоги: достижения и провалы власти в области реформирования страны
сьогодні, 12:01 Подбиваем итоги: достижения и провалы власти в области реформирования страны
Олег Пономарь 530
Подарунки від Миколая: ціна питання
сьогодні, 11:00 Подарунки від Миколая: ціна питання
Яніна Ткачук 1423
Будни
сьогодні, 08:47 Будни "ЛНР": теперь портреты Плотницкого снимут со всех муниципальных зданий
Ольга Черненко 2154
У нас Криму нема, бл*ть, а ви їх впускаєте! – Приходько емоційно про виступ Ані Лорак у Києві
 15 листопада , 17:58
Загибла Ірина Бережна жила на "широку ногу": фото екс-"регіоналки" із зірками
 5 серпня , 22:53
Під час стриптизу для українця загинула російська туристка
 12 жовтня , 15:23
Барбра Стрейзанд – легенда Голлівуду, що відкрила своє українське коріння
 6 вересня , 21:24
Українець потрапив у топ-5 кращих психологів усіх часів та народів
 15 липня , 12:59
"Nimses" – українська соцмережа, що перетворює час на гроші
 22 червня , 01:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук