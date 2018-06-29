ТОП-5 самых мощных смартфонов для игр

Далеко не каждый смарфтон годится для игр. Опытные геймеры знают, что важной является мощность процессора, достаточный объем памяти, а также хорошая система охлаждения. Не лишним будет мощный аккумулятор и хороший экран,и конечно, же аксессуары.

Asus ROG Phone

Asus ROG Phone с игровым модулем

В начале лета компания Asus представила игровой смартфон под названием ROG Phone. Этот устройство оснащено 6-дюймовым AMOLED FHD + экраном с частотой обновления 90 Гц с двумя фронтальными громкоговорителями. ROG работает на процессоре Snapdragon 845. Смартфон получил 8 ГБ оперативной и 128/512 ГБ встроенной памяти.

Читайте также: Определили самый мощный смартфон в мире

Asus ROG Phone получил мощную батарею емкостью 4 000 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Asus HyperCharge. Кстати, инженеры оснастили устройство сразу тремя портами USB-C. Это сделано для того, чтобы заряжать смартфон, при этом продолжая играть игры.

Но не это главная фишка смартфона. Модель получила трехмерную систему охлаждения паровой камеры, что должно обезопасить устройство от перегрева даже при активном использовании во время быстрой зарядки Quick Charge 4.0+. Устройство поддерживает технологию GameCool, то есть нагрев происходит в фирменном блоке питания, а не в самом смартфоне.

Кроме того, Asus ROG Phone имеет специальные кнопочки для геймеров. В верхней части размещены две виртуальные кнопки с ультразвуковыми сенсорами, которые можно настроить в соответствии с форматом игры: например, газ и тормоз в гонках или стрельбе и бросок гранаты в шутерах.

К смартфону можно подключить другие фирменные аксессуары: бампер, джойстик, хаб с двумя USB, USB Type-C и RJ-45, а также беспроводной ресивер для передачи картинки на монитор или ТВ без задержек.

Asus ROG поступит в продажу во второй половине этого года. Стоимость в Украине составит 22 500 гривен. При этом полный комплект ASUS ROG Phone с аксессуарами обойдется в 1599 долларов или 42300 гривен.

Honor Play

Смартфон Honor Play

Бренд корпорации Huawei, Honor в июне представил новый смартфон Honor Play, который оборудован, по словам представителей компании, революционной технологией GPU Turbo.

Суть технологии заключается в том, что она повышает производительность графического процессора, увеличивая эффективность обработки видео до 60%. Это, соответственно, обеспечивает лучшее воспроизведение игры, чем на таких флагманских смартфонах, как Xiaomi Mi 8, iPhone X или Mi Mix 2S.

Кроме того, Honor Play оснащен 4-D игровыми эффектами, которые работают на той же технологии GPU Turbo. Также смартфон создает 3D-звук, это происходит благодаря аудиотехнологии 3D-Histen.

Относительно других характеристик, то новинка от Honor получила 6,3-дюймовый дисплей с разрешением FHD + (2340 x 1 080).

Смартфон работает на чипсете Kirin 970 (4 ядра ARM Cortex-A73 до 2,4 ГГц + 4 ядра ARM Cortex-A53 1,8 ГГц) с графическим процессором Mali-G72 MP12 и сотовым модемом LTE Category 18. Устройство поступает в двух конфигурациях памяти: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ и 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ.

Цена Honor Play начинается с 1999 юаней (8200 гривен) за вариант с 4 ГБ внутренней + 64 ГБ дополнительной памяти. Модель с 6 + 64 ГБ памяти будет стоить 2399 юаней (9800 гривен).

Xiaomi Black Shark

Игровой смартфон Xiaomi Black Shark

Этот долгожданный игровой смартфон Xiaomi представила в апреле. Одной из главных функций новинки является система водяного охлаждения, благодаря которой телефон практически не нагревается.

Xiaomi Black Shark оснащен 5,99-дюймовым экраном с разрешением 2160 на 1080 пикселей (Full HD +) и соотношением сторон 18:9. Также он поддерживает технологию HDR, цветового пространства DCI-P3 и технологию MEMC для обеспечения плавной картинки.

Читайте также: Xiaomi представила геймерскую мышку Gaming Mouse Mi: цена приятно удивляет

Кроме того, в смартфоне есть флагманский 8-ядерный чип Qualcomm Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГц, который дополнен графическим ускорителем Adreno 630.

Xiaomi Black Shark доступен в следующих модификациях: 6/8 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ постоянной флеш-памяти.

Устройство работает на батарее емкостью 4000 мА.

Присутствуют здесь и аксессуары. Вместе со смартфоном представили специальный геймпад Game Dock, который надевают на телефон, соединение происходит через Bluetooth. Game Dock имеет аналоговый стик, триггер и курок. На одном заряде батареи геймпад способен проработать более 30 часов, будучи подключенным к телефону по Bluetooth.

Базовая модель с 6/64 ГБ памяти стоит 480 долларов (12,5 тысяч гривен), а версия 8/128 ГБ памяти обойдется в 560 долларов (14,5 тысяч гривен). Геймпад Game Dock можно будет купить за 29 долларов (750 гривен).

Acer Predator 6

Смартфон для геймеров Acer Predator 6

Этот смартфон презентовали еще в 2015 году, но и сегодня устройство можно считать мощным аппаратом. Он оснащен 6-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 × 720 точек. Работает смартфон на сверхмощном 10-ядерном чипе MediaTek. Он имеет 4 ГБ оперативной памяти.

В устройстве есть функция тактильной обратной связи, которая, по замыслу производителя, обеспечивает такие же ощущения, как традиционный игровой контроллер. Дизайн смартфона выполнен в традиционном стиле игровой серии Predator.

Motorola Moto Z2 Play

Motorola Moto Z2 Play с модулем Motorola Gamepad

Последняя модель, на которую рекомендуем обратить внимание геймерам, – Motorola Moto Z2 Play. Смартфон получил топовый 8-ядерный процессор Snapdragon 626 . Устройство имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Кроме того, модель может работать в паре с геймпадом Motorola Gamepad Mod. С его помощью вы можете управлять кнопками и джойстиком, а не сенсорным экраном.

Подключение происходит через стандартный коннектор для модулей Motorola, поэтому геймпад готов к использованию, как только смартфон с ним соединяется.

При этом Motorola Gamepad имеет собственный аккумулятор на 1035 мАч, поэтому он не использует батарею смартфона. На одном заряде геймпад может работать 8 часов.

Геймпад имеет небольшой вес, вся конструкция вместе с Moto Z2 Play весит 285 грамм, поэтому это не будет перегружать руки игрока.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно