Топаза поймали на мародерстве – судимый антимайдановец снова "отличился"

Игнат Кромский, известный как Топаз, вскоре снова окажется за решеткой. На этот раз уйти от срока ему вряд ли удастся.

Харьковчанин Игнат Кромский стал известен во времена Революции Достоинства. После появления видео журналиста Сергея Рулева из Мариинского парка антимайдановца "Топаза" знала вся страна.

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Он призвал Путина ввести войска в Украину, захватывал помещение Харьковской ОГА и вел противоукраинскую деятельность. Суд назначил ему наказание в размере 8 лет лишения свободы, хотя прокуроры настаивали на увеличении срока до 15 лет. 28 сентября 2018 года ему удалось оказаться на свободе из-за "закона Савченко".

Топаз взялся за старое

Пока в Харькове ВСУ ведут активную оборону города от российских оккупантов, Кромский решил взяться за старое и совершал мародерство. Долго совершать противоправную деятельность ему не удалось – Топаза быстро задержали. Судя по кадрам, при задержании он сопротивлялся, но справиться с защитниками Украины не смог.

Топаз после задержания / Фото с телеграмма Антона Геращенко

Паспорт Игната Кромского, который вел противоукраинскую деятельность / Фото с телеграмма Антона Геращенко

Кто такой Топаз

Игнат Кромский – известный коллаборационист. В 2014 году возглавлял так называемую "оборону" Мариинского парка. Стал героем эпического видео: журналист Сергея Рулева хотел осветить "защиту" Мариинского парка" от евромайдановцев, "экскурсию" ему проводил именно Кромский. Когда друзья Топаза набросились на Рулева, тот начал кричать "я человек Зинченко" и "Топаз, дай команду". Это выражение впоследствии стало мемом.

Видео "Топаз, дай команду"

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