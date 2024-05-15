Топливную базу в Ростовской области атаковали БПЛА ГУР, – источники

Беспилотники ГУР МО атаковали топливную базу в Ростовской области России. На объекте вспыхнул пожар.

Ночью 15 мая в Ростовской области горела топливная база. Источники 24 Канала в ГУР сообщили, что это работа украинских разведчиков.

Смотрите также Взрывы и мощный пожар на аэродроме Бельбек: россияне жалуются на удары ATACMS

Что известно о взрывах на базе в Ростовской области

Ранее стало известно, что на топливной базе в Ростовской области вспыхнул пожар. Источники сообщили, что это произошло в результате атаки беспилотниками Главного управления разведки Минобороны Украины. Объект стал целью, поскольку враг использовал базу в военных целях.

Плановая работа ГУР, цели поражены, продолжается пожар на объекте, который российские оккупанты использовали в военных целях,

– сообщили источники.

Между тем местный губернатор Василий Голубев даже подтвердил атаку БПЛА на базу в Пролетарском районе Ростовской области.

Он заявил, что 2 беспилотника вызвали на топливной базе 2 взрыва, однако возгорание топлива это якобы не вызвало. Зато в местных чатах жители района пишут, что Голубев, очевидно, "потерял зрение", ведь пламя невозможно не заметить.

Стоит отметить, что этой ночью "тревожно" было и в Крыму. На территории оккупированного полуострова раздавались взрывы и работала вражеская противовоздушная оборона. В Минобороны России утверждают, что им якобы удалось сбить 10 ракет ATACAMS над Крымом.

В Крым могло прилететь по аэродрому "Бельбек"

Спутниковые фото показывают по меньшей мере три очага пожаров на аэродроме "Бельбек" в районе взлетной полосы и мест стоянок самолетов.

Кроме этого, фото и видео с большим заревом распространяют в сети. Поэтому, очевидно, российская "пе-ве-о" таки что-то "пропустила".