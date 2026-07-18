Крым недополучил топливо на 3 месяца, – капитан запаса ВМС об атаках на российские танкеры

Украина поразила еще 7 целей, вероятно, в акватории Черного моря. С начала июня 2026 года мы наблюдаем целенаправленную работу Сил безопасности и обороны по блокированию Крыма.

Об этом 24 Каналу рассказал капитан первого ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко, добавив, что в течение первых недель июня удалось перекрыть линии связи с Крымом по суше. Речь идет, прежде всего, о Приазовье и Чонгаре.

Ситуация в Крыму для россиян существенно ухудшается

Также было заблокировано движение автомобильного транспорта. Это привело к серьезным последствиям, проявляющимся в нехватке горюче-смазочных материалов и других логистических проблем. Это сказывалось на способности россиян вести боевые действия на юге Украины.

Пытаясь как-то отреагировать, оккупанты начали операцию "Азов". Идея была очень проста – загружать танкеры топливо-смазочными материалами в российских портах и доставлять их в оккупированную Керчь. В краткосрочной перспективе это может помочь решить проблему с сырьем.

За последние 10 дней Силы обороны поразили более 100 судов класса "река – море" грузоподъемностью примерно 7 тысяч тонн. Благодаря этим ударам Крым недополучил топлива на 3 месяца. Ведь каждый такой танкер перевозит 7 тысяч тонн топлива. Суточная потребность полуострова составляет 5 тысяч тонн. Это только гражданские нужды,

– пояснил Андрей Рыженко.

Сейчас ситуация ухудшается, стоимость бензина в Крыму достигает 5 долларов на коммерческих заправках. А официальная цена уже вдвое превышает стоимость в Украине. Топлива очень мало.

В Крыму усугубляется топливный кризис: смотрите видео

Следующим этапом является Черное море. Для россиян это очень угрожающе, потому что они знают, что там находятся наши морские дроны, а также Украина может задействовать воздушные дроны. Ярким примером является недавнее поражение корабля "Изумруд" недалеко от Новороссийска.

Если мы доберемся до Новороссийска, то перехватить танкеры, следующие в Крым, будет еще проще. Ситуация для россиян действительно сложная. Они хотели усилить безопасность, но это не сработало. Силы обороны уже второй день подряд наносят удары по российским танкерам.

Мы можем использовать уязвимость противника в оккупированном Крыму на предстоящих переговорах. Это серьезный козырь в руках Украины.