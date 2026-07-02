Уже в конце лета: эксперт спрогнозировал, во что перерастут очереди за горючим в России

В России бензиновый кризис. На АЗС наблюдаются длинные очереди автомобилей. Бывают случаи, когда люди, часами ожидая получения топлива, которое сейчас в дефиците, устраивают драки. Напряженность среди населения растет.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, анализируя в эфире 24 Канала ситуацию в России с нехваткой горючего, не исключает, что это может стать причиной общественно-политического кризиса.

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Топливный коллапс в России: чем это может обернуться?

Иван Ус призвал вспомнить историю, а именно события 1917 года. Он отметил, что тогда революция началась со ссоры в очереди за хлебом, которого в то время не хватало.

Вот сейчас в России нехватка топлива, очереди на заправках и уже драки там. Сегодня начинается вторая половина года. К концу лета, в середине августа, все эти недовольства и столкновения, которые происходят на АЗС, получат "огнестрельное" дополнение. То есть будет применено огнестрельное оружие,

– прогнозирует Ус.

Подробнее о процессах, которые могут начаться в России: смотрите в видео

По мнению главного консультанта Национального института стратегических исследований, как только россияне в очередях за бензином, который сегодня в России выдают в пределах лимита и то не везде, начнут использовать огнестрельное оружие и появятся жертвы, это очень быстро может перерасти в революционные движения. Потому что, как подчеркнул Ус, в настоящее время недовольство среди россиян все больше нарастает.

"При наличии оружия и опыта его использования (а из-за полномасштабной войны, которую Россия ведет против Украины, такие люди есть), вероятность того, что беспорядки будут, высока. Это не значит, что они будут свергать власть. Но если там начнутся схватки с применением огнестрельного оружия, то говорить о какой-либо стабильности в России не будет смысла. Потому что если там из-за определенного недовольства будут убивать людей в очередях – это уже перебор", – подчеркнул Ус.

Сегодня Россия, как подытожил главный консультант Национального института стратегических исследований, движется именно в этом направлении. По его словам, революция 1917 года, начавшаяся с драки в очереди за хлебом, может повториться.

Он не исключает, что определенные политические сдвиги в России произойдут именно в связи со столкновениями из-за бензина и применением огнестрельного оружия в километровых очередях. Сегодня российским водителям, чтобы иметь возможность передвигаться на транспорте, приходится в течение дня ждать возможности заправить его топливом.