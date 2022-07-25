Направили ракету на дом с ребенком: в Торецке разоблачили корректировщиков российских ударов

В Торецке Донецкой области несколько местных жителей работали на российских оккупантов. Они корректировали вражеский огонь по городу.

К счастью, злоумышленников разоблачили правоохранители. Им удалось установить всю цепочку коллаборантов, собиравших информацию.

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Кем оказались коллаборанты

Общались предатели с россиянами через Telegram. Выяснилось, что 29-летняя жительница Торецка искала и передавала информацию о расположении украинских военных. Их геолокацию предательница отсылала находящемуся в россии главному администратору телеграм-канала. За это коллаборантка получала денежное вознаграждение. За какую сумму она изменила Родине – неизвестно.

У полицейских есть доказательства, что женщина причастна к ударам по школе, магазину и жилым домам. российская ракета полностью уничтожила здание вместе с 3 людьми. Среди погибших была 17-летняя девушка. То есть изменница помогала российской армии убивать людей, с которыми живет в одном городе.

В аналогичных действиях разоблачили мужчин в возрасте 25 и 32 лет.

Материалы дела были переданы в Службу безопасности Украины для дальнейшего расследования.

СБУ поймала коллаборанта в Житомирской области

Предателем оказался и житель Коростеня Житомирской области. Мужчина передавал врагу информацию о расположении военных объектов ВСУ и предприятия-производителя оборонной продукции на территории области.

Эту информацию российские оккупанты должны были использовать для массированных ракетных ударов по стратегически важной инфраструктуре.

Злоумышленника уже заключили под стражу по статье о совершении государственной измены в условиях военного положения.

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