Недавно вернувшийся из американской тюрьмы российский торговец оружием Виктор Бут может уехать на Донбасс. Как заявили в Госдуме, эта поездка может состояться совсем скоро.

Об этом рассказал лидер ЛДПР и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает 24 канал.

Достойно внимания Кто такая Бриттни Грайнер и почему ее обменяли на самого известного в мире "торговца смертью" Бута

В ближайшее время Бут поедет на Донбасс

Отвечая на вопрос, планирует ли он уехать на Донбасс, Бут сказал: "Хотелось бы, конечно, когда появится возможность".

Слуцкий не исключил, что Бут вскоре отправится в Донбасс. Он отметил, что это произойдет в "недалеком будущем". "Думаю, что (Бут – 24 канал) будет на Донбассе, где его знают, где его ждут", – сказал Слуцкий.

Он также добавил, что Бут стал членом ЛДПР.

Что известно об обмене "торговца смертью"

Быт по прозвищу "торговец смертью" – бывший советский военный, отбывавший 25-летний тюремный срок в США по обвинению в сговоре с целью убийства американцев, приобретении и экспорте зенитных ракет и предоставлении материальной поддержки террористической организации.

8 декабря США согласились обменять россиянина Виктория Бута, приговоренного к 25 годам лишения свободы за торговлю оружием, на баскетболистку Бриттни Грайнер.

Если Бут – самый известный торговец оружием, то Бриттни – одна из самых известных баскетболисток мира. Ее задержали в феврале 2022 года. Звездную спортсменку обвинили в хранении картриджей для электронных сигарет, на которых было запрещено в России гашишное масло.