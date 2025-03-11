Польша арестовала украинку, осужденную за незаконную продажу человеческих органов, – Reuters

В Польше задержали 35-летнюю украинку, которую в Казахстане приговорили к 12 годам заключения за торговлю человеческими органами. Она была участницей международной преступной группировки, которая продала 56 почек на черном рынке.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Польские правоохранители задержали 35-летнюю гражданку Украины, которую в Казахстане приговорили к 12 годам заключения за участие в международной группировке, занимавшейся незаконной трансплантацией органов.

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Осужденная за торговлю органами украинка пыталась сбежать из Польши

Женщину задержали на железнодорожном пункте пропуска между Польшей и Украиной, когда она пыталась покинуть страну.

Она находилась в международном розыске с 2020 года. Ее арест провели по "красному уведомлению" Интерпола – это специальный запрос в международные правоохранительные органы на временное задержание лица до экстрадиции.

По данным следствия, группировка действовала в 2017–2019 годах и незаконно изымала органы у людей для дальнейшей продажи на черном рынке.

Потерпевшими стали 56 человек из разных стран, в частности Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Таиланда. Организаторы схемы получали финансовую выгоду и сделали незаконную продажу человеческих органов постоянным источником дохода.

Сейчас прокуратура Польши подала в суд ходатайство о временном аресте сроком на одну неделю. Это необходимо для дальнейшей экстрадиции женщины в Казахстан, где она должна отбыть назначенное наказание.