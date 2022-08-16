Одной из целей войны было показать мощь российского оружия, – военный эксперт

россия хотела использовать возможный успех в войне против Украины, чтобы дороже продавать свое оружие другим странам. Однако неудачи на фронте угрожают сотрудничеству кремля даже с ключевыми партнерами.

После введения санкций россия уже не сможет производить новую современную военную технику из-за нехватки технологий. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Анатолий Кравчук.

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Дешевое российское оружие

Эксперт отмечает, что крупнейшими покупателями российского оружия до войны были Индия и Китай, которые на сегодняшний день частично сокращают свое сотрудничество с кремлем.

Почему покупается российское оружие? Потому что оно очень дешевое. Когда россияне хотели блицкриг за три дня и взять Киев – они очень сильно рассчитывали, что они поднимут цену своего оружия на международных рынках. Они хотели показать мощь своего оружия, которым они достигли таких "прекрасных результатов" в войне,

– рассказал собеседник.

Однако, по его мнению, получился совершенно другой эффект и сейчас россия не сможет продать те современные комплексы, которые продавались ранее.

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Танки горят, как щепки

По словам Кравчука, проблему с российским вооружением демонстрирует продажа "новейших" российских танков Т-90. По его информации, только одна Индия закупила 1100 единиц этих танков у россии, Алжир – 600, Азербайджан – 98.

"Простой пример – танк Т-90... У них война полгода и каждый их современный танк Т-90 горит, как щепки", – подчеркнул эксперт.

Он добавляет, что у россиян все новые танки производились и сразу уходили на экспорт. Поэтому получить новые образцы армия россии не сможет из-за отсутствия технологий.

Даже при желании поставить их на фронт не смогут, потому что там все современные технологии и зарубежная электроника. Все упирается в высокие технологии и сейчас у них с этим очень большие проблемы,

– резюмировал Кравчук.

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