Після запровадження санкцій росія вже не зможе виробляти нову сучасну військову техніку через брак технологій. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Анатолій Кравчук.

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Дешева російська зброя

Експерт зазначає, що найбільшими покупцями російської зброї до війни були Індія та Китай, які на сьогодні частково скорочують свою співпрацю з кремлем.

Чому купується російська зброя? Бо вона дуже дешева. Коли росіяни хотіли бліцкриг за три дні й взяти Київ – вони дуже сильно розраховували, що вони піднімуть ціну своєї зброї на міжнародних ринках. Вони хотіли показати міць своєї зброї, якою вони досягли таких "прекрасних результатів" у війні,

– розповів співрозмовник.

Однак, на його думку, вийшов абсолютно інший ефект й зараз росія не зможе продати ті сучасні комплекси, які продавалися раніше.

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Танки горять, як тріски

За словами Кравчука, проблему з російським озброєнням демонструє продаж "новітніх" російських танків Т-90. За його інформацією, лише одна Індія закупила 1100 одиниць цих танків у росії, Алжир – 600, Азербайджан – 98.

"Простий приклад – танк Т-90... У них війна пів року і кожен їхній сучасний танк Т-90 горить, як тріски", – підкреслив експерт.

Він додає, що у росіян всі нові танки вироблялися й відразу йшли на експорт. Тому отримати нові зразки армія рф не зможе через відсутність технологій.

Навіть при бажанні їх поставити на фронт не зможуть, тому що там всі сучасні технології та закордонна електроніка. Все впирається у високі технології і зараз у них з цим дуже великі проблеми,

– резюмував Кравчук.

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