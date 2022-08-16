Попри те, що росія погрожувала Україні ядерними ударами, у москві вирішили інформаційно ігнорувати атаки по своїх військових об'єктах на півострові. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Анатолій Кравчук.

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Експерт зазначив, що замість того, щоб визнати, що по авіабазах і складах завдавалися ракетні удари, росіяни йдуть складнішим шляхом.

"Вони постійно "виляють хвостом" й постійно намагаються звалити на якісь недопалки їхні й воно фактично нас влаштовує. Тому що нам абсолютно без різниці, як вони будуть це пояснювати. Нам дуже важливо мати той резонанс, який відбувається в суспільстві, а він там зараз потужний", – зауважив фахівець.

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З його слів, росіяни тікають з Криму, що і стає причиною значних заторів на кримському мосту.

Це все зараз розноситься по всій росії, що українці реально починають бомбити Крим, а вони вважали Крим такою собі "священною коровою". Це територія, яка має для них дуже велике сакральне значення. І те, що ми зараз наносимо удари – росіяни все це прекрасно бачать, що це не недопалки й не "бавовна". Тому офіційна позиція росії нас абсолютно влаштовує,
– пояснив Кравчук.

Він додав, що Україну також влаштовує і те, що у кремлі не вважають ефективними артсистеми HIMARS і що москва не визнає перелому на користь України на фронті.

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