Попри те, що росія погрожувала Україні ядерними ударами, у москві вирішили інформаційно ігнорувати атаки по своїх військових об'єктах на півострові. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Анатолій Кравчук.

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Експерт зазначив, що замість того, щоб визнати, що по авіабазах і складах завдавалися ракетні удари, росіяни йдуть складнішим шляхом.

"Вони постійно "виляють хвостом" й постійно намагаються звалити на якісь недопалки їхні й воно фактично нас влаштовує. Тому що нам абсолютно без різниці, як вони будуть це пояснювати. Нам дуже важливо мати той резонанс, який відбувається в суспільстві, а він там зараз потужний", – зауважив фахівець.

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З його слів, росіяни тікають з Криму, що і стає причиною значних заторів на кримському мосту.

Це все зараз розноситься по всій росії, що українці реально починають бомбити Крим, а вони вважали Крим такою собі "священною коровою". Це територія, яка має для них дуже велике сакральне значення. І те, що ми зараз наносимо удари – росіяни все це прекрасно бачать, що це не недопалки й не "бавовна". Тому офіційна позиція росії нас абсолютно влаштовує,

– пояснив Кравчук.

Він додав, що Україну також влаштовує і те, що у кремлі не вважають ефективними артсистеми HIMARS і що москва не визнає перелому на користь України на фронті.

"Бавовна" в Криму: що відомо

9 серпня біля Новофедорівки поблизу Сак зафіксували потужні вибухи. Вони лунали біля аеродрому російських збройних сил. За різними даними, було знищено від 8 до 24 одиниць російської авіації.

16 серпня зафіксували нові вибухи біля Джанкоя. В населеному пункті Майське горіла підстанція, в Азовську – ворожий склад боєприпасів.

Згодом повідомили про вибухи поблизу Сімферополя. Очевидці повідомили про чорний дим над військовим аеродромом "Гвардійське".

Оскільки ситуація в окупованому Криму останнім часом не надто стабільна, то місцеві мешканці починають панікувати.

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