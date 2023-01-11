Си Цзиньпин медленно разворачивается "кормой" к Путину, – Арестович о позиции Китая

Есть ряд приятных для Украины новостей, свидетельствующих о том, что доходы России от энергоносителей могут еще больше ухудшиться. Интересные "сюрпризы" идут от Китая и Индии.

Об этом во время стрима с правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 Канал. По его словам, у Путина возникли две проблемы, связанные с действиями Китая и Индии.

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Китай возобновляет закупку австралийского угля

Как напомнил Арестович, Китай и Австралия имели напряженные дипломатические отношения после того, как последняя обвинила Пекин в распространении COVID-19. После этого Китай перестал закупать австралийский уголь.

Теперь Пекин снова начал импорт угля из Австралии. При этом Россия абсолютно демпингует цены и готова продавать его на самых выгодных условиях. Но Китай договаривается с австралийцами.

О чем это говорит? Что Си Цзиньпинь медленно разворачивается "кормой" к Путину. Он настолько токсичен, что даже китайцы стараются не иметь с ним дела персонально. И это несмотря на все звонки и приглашения. Ибо слова – это одно. Нужно смотреть на действия,

– отметил Арестович.

Изоляция России продолжается. И такие ограничения также отражаются на доходах оккупантов.

Арестович рассказал об интересных "сюрпризах" от Китая и Индии для России: смотрите видео

Индия размышляет, присоединиться ли к потолку цен на российскую нефть

Параллельно в правительстве Индии обсуждают возможность присоединиться к потолку цен на российскую нефть в 60 долларов. Это может создать проблему для России. Ведь как Индия, так и Китай – сейчас основные покупатели российских энергоносителей.

Торговля с Индией – это вторая опора Путина, кроме Китая. И она тоже понемногу выбивается,

– резюмировал Арестович.

Некоторые китайские чиновники непублично выражают недоверие к Путину