Си Цзиньпин медленно разворачивается "кормой" к Путину, – Арестович о позиции Китая
Есть ряд приятных для Украины новостей, свидетельствующих о том, что доходы России от энергоносителей могут еще больше ухудшиться. Интересные "сюрпризы" идут от Китая и Индии.
Об этом во время стрима с правозащитником Марком Фейгиным рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, передает 24 Канал. По его словам, у Путина возникли две проблемы, связанные с действиями Китая и Индии.
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Китай возобновляет закупку австралийского угля
Как напомнил Арестович, Китай и Австралия имели напряженные дипломатические отношения после того, как последняя обвинила Пекин в распространении COVID-19. После этого Китай перестал закупать австралийский уголь.
Теперь Пекин снова начал импорт угля из Австралии. При этом Россия абсолютно демпингует цены и готова продавать его на самых выгодных условиях. Но Китай договаривается с австралийцами.
О чем это говорит? Что Си Цзиньпинь медленно разворачивается "кормой" к Путину. Он настолько токсичен, что даже китайцы стараются не иметь с ним дела персонально. И это несмотря на все звонки и приглашения. Ибо слова – это одно. Нужно смотреть на действия,
– отметил Арестович.
Изоляция России продолжается. И такие ограничения также отражаются на доходах оккупантов.
Арестович рассказал об интересных "сюрпризах" от Китая и Индии для России: смотрите видео
Индия размышляет, присоединиться ли к потолку цен на российскую нефть
Параллельно в правительстве Индии обсуждают возможность присоединиться к потолку цен на российскую нефть в 60 долларов. Это может создать проблему для России. Ведь как Индия, так и Китай – сейчас основные покупатели российских энергоносителей.
Торговля с Индией – это вторая опора Путина, кроме Китая. И она тоже понемногу выбивается,
– резюмировал Арестович.
Некоторые китайские чиновники непублично выражают недоверие к Путину
- Издание Financial Times со ссылкой на 5 анонимных источников отмечает, что Китай мог не знать о планах Путина совершить полномасштабное вторжение в Украину. Поэтому там уже снизили в должности заместителя главы МИД Китая.
- В начале февраля, когда Путин и Си Цзиньпинь встретились в Китае, российский диктатор сказал, что Россия "не исключает принятия каких-либо мер, если Украина совершит нападение на российскую территорию". В Китае это рассматривалось как возможность ограниченных военных действий, а не полномасштабного вторжения.
- Сейчас некоторые китайские чиновники уже в приватных разговорах выражают определенное недоверие к Путину. Там все больше убеждены, что Россия не выиграет войну и станет ослабленным государством.