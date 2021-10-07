Торговые войны, диджитализация и Соглашение об Ассоциации с ЕС: что должна учесть Украина
Источник:24 канал
Одна из основных форм коммуникации в мире – торговля. Но вместе с поиском общих точек соприкосновения существует такое понятие как торговые войны. Наиболее известной подобной войной последнего времени можно считать экономическое противостояние между Китаем и США, которое достигло апогея при администрации Дональда Трампа.
В чем заключается искусство защиты от современных вызовов – обсудили эксперты в ходе пресс-конференции о торговых войнах. О чем шла речь – читайте дальше.
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Из-за новой реальности, когда многие страны пытаются навязать свои правила международной торговли, надо уметь защищаться. Поэтому неудивительно, что слоганом ежегодной конференции о торговых войнах от юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" совместно с газетой "Юридическая практика", которая прошла 5 октября, является само искусство защиты.
Национальный протекционизм и взросление
Предварительно ответив на вопросы журналистов, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина выступила с вступительной речью о пересмотре Соглашения об ассоциации с ЕС.
Ольга Стефанишина / Фото "Ильяшев и Партнеры"
Ольга Стефанишина заявила, что продолжается движение к либерализации торговли. Также чиновница заявила о планах и текущих вызовах.
Подробно Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом планируют обновить, – Минэкономики
Подписание соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС планируется в 2022 году. В 2021 году рядом с собственно европейской интеграцией актуальными стали вопросы именно энергетической безопасности. Россия использует фактор нефти и газа в своей доктрине национальной безопасности, а также в собственной геополитической игре.
Также Стефанишина охарактеризовала период 2020-2021 годов как взросление от святой веры в правила до реального диалога, реальных торговых дискуссий. Без преувеличения нынешнюю ситуацию можно описать как Третья торговая мировая война, а национальный протекционизм стал трендом не только Украины, но и всего мира.
По большому счету диалог Украины с Евросоюзом сейчас стал более требовательным для обеих сторон переговорного процесса. Это при том, что Украина только десять лет назад начала реально бороться за рынки сбыта.
Тарас Качка о пересмотре Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС
Торговые дискуссии должны отвечать национальным интересам. Хотя есть и определенную натянутость в отношениях Украина – ЕС. Это касается в первую очередь торговых барьеров,
– резюмировала Стефанишина.
Напомним, 12 октября в Киеве состоится 23-й международный саммит Украина – ЕС. И важно, чтобы Украина была не только потребителем политики ЕС, но и участником дискуссий во время их выработки. По мнению Стефанишин, украинская промышленность не должна быть под давлением зеленого перехода.Евросоюз к 2050 году стремится сделать Европу нейтрально климатическим континентом, перед этим существенно уменьшив выбросы углерода в атмосферу (в среднем на половину).
Ольга Стефанишина о саммите Украина – ЕС:
Елена Омельченко и Ольга Стефанишина / Фото "Ильяшев и Партнеры"
Наряду с Евросоюзом стратегическим торговым партнером Украины является Китай.
Сейчас формируется двустороннее соглашение о преференциальных условиях торговли,
– заявила Стефанишина.
Суть торговой войны между Китаем и США:
Глобализация не устраивает всех игроков
Темой первой сессии конференции стали внешнеэкономические векторы Украины. Во время своего выступления заместитель министра экономики Украины, а также торговый представитель Украины Тарас Качка отметил, что мы сейчас наблюдаем стратегическое противостояние правил ЕС и США.
Тарас Качка / Фото AgroNews
В современной торговой политике наиболее важными вещами является упорядочение климата, диджитализация, а также перенастройки торговых цепей. Глобализация образца 2015 года сейчас не устраивает всех игроков. Также мы наблюдаем борьбу за правила в климате. Торговля, это в том числе и продовольственная безопасность и вопросы развития общества.
События 2021 года формируют современную политику – одна из них уже состоялась. Речь идет о саммите ООН касательно продовольственных систем. А в ближайшее время пройдет в Глазго международный климатический саммит (1-12 ноября), а также в конце ноября – начале декабря заседание министерской комиссии ВТО.
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Достаточно жаркая дискуссия между участниками сессии (Назар Бобицкий, Станислав Зинченко, Александр Домбровский) возникла вокруг углеродного тарифа – это когда бизнес и промышленность должны платить дополнительный налог за загрязнение окружающей среды. В Украине сейчас идет процесс его нормализации в юридической плоскости.Директор Брюссельского офиса UBTA Назар Бобицкий подчеркнул, что неправильно представлять Евросоюз как нечто монолитное. Это интересы 27 стран-членов, которые в известной степени приходят к консенсусу. Украине нужно быть готовой к текущим вызовам, в том числе и касательно климатических изменений.
Уже вторая и завершающая сессия конференции касалась больше торговой самоизоляции. Там обсуждались вопросы защиты национального производителя и защиты конкуренции.
Видео конференции о торговых войнах: