Торнадо пронесся неподалеку от Монреаля: жуткое видео

Канадой пронесся мощный торнадо. Он наделал бед в Маскуше, что в пригороде Монреаля. В результате удара стихии погиб мужчина.
Трагедия произошла поздно вечером 21 июня. В результате удара стихии вынуждены покинуть свои дома от 50 до 100 местных жителей.
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Повреждены около сотни домов
По предварительным подсчетам, подверглись разрушениям от 75 до 100 домов. Канадский Красный Крест уже направил помощь и своих работников в пострадавший регион.
Погиб отец троих детей
Местные власти подтвердили гибель мужчины – отца 3 детей. Мэр города Маскуш уже выразил соболезнования семье жертвы, сейчас точные обстоятельства гибели неизвестны. Еще два человека получили легкие ранения.
У нас есть дома, которые просто сорвало с фундамента,
– сказал Гийом Трембле.
Также необходимо расчистить улицы, ведь на дорогах – много поломанных деревьев и оборванных электропроводов.
Смотрите видео из Маскуша:
Смотрите на карте, где расположен Маскуш в Канаде
В Австралии возникли сразу 5 смерчей
Отметим, что сразу 5 смерчей в начале мая возникли в Австралии. Такое явление могли наблюдать сразу после шторма. Смерчи образовались у побережья Нового Южного Уэльса. К счастью, пострадавших не было.