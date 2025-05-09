Деревья вырывало с корнем, а крыши летели: страшное видео торнадо из Павлограда
- В Павлограде 9 мая прошел мощный ураган, который срывал крыши, выбивал окна и вырывал деревья с корнем.
- В сети его уже назвали торнадо.
- Из-за непогоды упало много деревьев и были оборваны электрические провода.
Вечером 9 мая в соцсетях распространили информацию о непогоде в Днепропетровской области. Ее называют по-разному – торнадо, ураган, смерч. 24 Канал собрал детали.
Синоптики предупреждают, что торнадо в Украине будут видеть чаще.
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Что известно о торнадо на Днепропетровщине
Местом, где бушевала непогода, называют Павлоград. Оттуда присылают фото последствий.
Непогода наделала беды в Днепропетровской области / Фото из телеграм-каналов
Есть и видео природного явления.
СМИ пишут, что ураганный ветер срывал крыши, разбивал окна и вырывал с корнем деревья. Это имело место в Павлограде и его окрестностях.
Момент бури попал на видео. Смотреть его действительно страшно, ведь ветер с легкостью срывает крыши домов вдоль улицы.
Ураган в Павлограде 9 мая: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика!)
К сожалению, больше всего пострадали дома, которые уже были повреждены российскими обстрелами.
Мощный ураган, который пронесся Павлоградом, нанес значительные разрушения в районе, который и без того пострадал от предыдущих российских атак. В домах сорвало крыши, кое-где выбило окна. Особенно сильно пострадали конструкции, которые не успели полноценно восстановить после обстрелов,
– сообщили местные СМИ.
Поскольку упало много деревьев, то было сложно проехать. Спасатели резали их.
Последствия непогоды в Павлограде: смотрите видео
Также из-за непогоды оборвало провода. Но свет уже понемногу возвращают.