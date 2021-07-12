В Китае пронеслись 10 торнадо: авто разбросало как игрушки, дома разрушены
Источник:Watchers.news
На китайскую провинцию Шаньдун налетели торнадо. Очевидцы сообщают о по меньшей мере 10 стремительных вихрях, которые шли друг за другом.
В этой провинции таких мощных смерчей не было в течение последних 10 лет. По крайней мере три порыва были необычайной разрушительной силы.
Между тем Жара в Калифорнии вызвала масштабные пожары: дома пылают, а людей эвакуируют
Мощный торнадо в Китае
Так, прямо в центре города Шэньсиан пронесся смерч, который нанес катастрофический ущерб. По словам очевидца Эрика Вонга, торнадо ломал деревья, подбрасывал машины, сравнял с землей несколько домов и оставил несколько человек ранеными.
Эрик Вонг опубликовал в своем твиттере целый ряд сокрушительных последствий торнадо.
Другой сильный торнадо сравнял с землей целые леса, а затем переместился к центру города Гаотан. Смерч ломал стволы деревьев, поднимал в воздух машины и разрушал здания. Несколько местных жителей получили ранения.
Еще один крупный торнадо обрушился на Бинчжоу в полночь по местному времени. Этот поток разрушил дома, железобетонные телефонные столбы и разбросал машины, как игрушки.
Сокрушительные последствия торнадо в Китае / Фото из твиттера Эрика Вонга
Торнадо в мире: последние случаи
- Один из сильнейших торнадо за последнее время обрушился на Чехию. 24 июня смерч разрушил многие дома, разбил авто, по меньшей мере 150 человек пострадали.
- За несколько дней до того, 22 июня, торнадо пронесся по Канаде. Он наделал в бед в Маскуше, в пригороде Монреаля. Погиб человек.
- В Черном море у побережья населенного пункта Чакраз, в Турции, 4 июля возник торнадо. Он пронесся неподалеку от пляжа и сильно напугал туристов. К счастью, отдыхающие отделались испугом: стихия не нанесла разрушительных последствий.