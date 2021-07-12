В Китае пронеслись 10 торнадо: авто разбросало как игрушки, дома разрушены

На китайскую провинцию Шаньдун налетели торнадо. Очевидцы сообщают о по меньшей мере 10 стремительных вихрях, которые шли друг за другом.

В этой провинции таких мощных смерчей не было в течение последних 10 лет. По крайней мере три порыва были необычайной разрушительной силы.

Между тем Жара в Калифорнии вызвала масштабные пожары: дома пылают, а людей эвакуируют

Мощный торнадо в Китае

Так, прямо в центре города Шэньсиан пронесся смерч, который нанес катастрофический ущерб. По словам очевидца Эрика Вонга, торнадо ломал деревья, подбрасывал машины, сравнял с землей несколько домов и оставил несколько человек ранеными.

Эрик Вонг опубликовал в своем твиттере целый ряд сокрушительных последствий торнадо.

Другой сильный торнадо сравнял с землей целые леса, а затем переместился к центру города Гаотан. Смерч ломал стволы деревьев, поднимал в воздух машины и разрушал здания. Несколько местных жителей получили ранения.

Еще один крупный торнадо обрушился на Бинчжоу в полночь по местному времени. Этот поток разрушил дома, железобетонные телефонные столбы и разбросал машины, как игрушки.

Сокрушительные последствия торнадо в Китае / Фото из твиттера Эрика Вонга

Торнадо в мире: последние случаи

Один из сильнейших торнадо за последнее время обрушился на Чехию. 24 июня смерч разрушил многие дома, разбил авто, по меньшей мере 150 человек пострадали.

За несколько дней до того, 22 июня, торнадо пронесся по Канаде. Он наделал в бед в Маскуше, в пригороде Монреаля. Погиб человек.

В Черном море у побережья населенного пункта Чакраз, в Турции, 4 июля возник торнадо. Он пронесся неподалеку от пляжа и сильно напугал туристов. К счастью, отдыхающие отделались испугом: стихия не нанесла разрушительных последствий.

Смерч, или торнадо – это атмосферное явление. Оно сопровождается стремительным вихрем, который может достигать 50 километров в длину и до 10 километров в высоту. Скорость ветра достигает больше 33 метров в секунду. Смерч вытягивается от кучево-дождевого облака к поверхности воды или земли.