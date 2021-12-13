Торнадо в США: еще 8 человек погибли на свечной фабрике

В штате Кентукки в США пронесся торнадо. Во время непогоды на свечной фабрике Mayfield Consumer Products в Мейфилде были люди. Предварительно известно о гибели 8 человек.

Еще 8 пропали без вести. На момент бедствия на фабрике находились более 100 человек.

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В Штатах на фабрике погибли 8 человек

Рабочие фабрики Mayfield Consumer Products были внутри помещения, когда пронесся торнадо. Они ведь работали в ночную смену.

Известно, что в здании было 110 человек. Сразу после бедствия удалось эвакуировать 40 человек. Спасатели считали чудом, что остальные выжили.

Восемь человек погибли, еще восемь – числятся пропавшими без вести. Более 90 человек уже нашли,

– сообщили местные власти.

Представитель фабрики Боб Фергюсон рассказал, что многие сотрудники спаслись от торнадо в укрытии. Когда же ураган утих, то пошли домой.

"Из-за отключения электричества и отсутствия стационарного телефона с ними сначала трудно было связаться", – заявил Фюргюсон.

В настоящее время спасатели продолжают искать пропавших без вести.

Тонадо разрушил фабрику и унес жизни 8 человек / Фото АР

Коротко о торнадо в США

10 – 11 декабря в США пронесся торнадо. Ненастье зацепило 5 штатов – Арканзас, Иллинойс, Миссури, Теннесси и Кентукки.

Губернатор штата Кентукки Энди Бешер заявил, что протяженность торнадо не менее 200 миль, то есть более 320 километров. По данным экспертов, говорится о более чем 400 километрах.

Предварительно известно, что в результате стихийного бедствия погибли 84 человека. Однако предполагается, что число жертв может возрасти до 100 человек.

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