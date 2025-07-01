Сезон торнадо на юге Украины: в сети показали ветряные вихри на Херсонщине и в Николаеве
- На юге Украины учащаются случаи смерчей – 16 июля вихри зафиксировали в Херсонской области и Николаеве.
- Летом такое явление возникает вследствие грозовых фронтов и сильного нагрева воздуха.
Жара на юге Украины продолжает удивлять местных необычными природными явлениями. На этот раз смерчи заметили в Херсонской области и Николаеве.
Соответствующими кадрами в среду, 16 июля, поделились председатель Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин и местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.
Смотрите также Циклон "Габриэль" снова надвигается на Украину: синоптики предупреждают о сильных дождях
Как выглядит торнадо в Украине?
Ранее синоптики предупреждали, что летом смерчи могут возникать вследствие грозовых фронтов и сильного нагревания воздуха. Такие природные явления все чаще наблюдают на юге Украины.
Сезон торнадо на Херсонщине: смотрите видео
Вихрь в Николаеве: смотрите видео
Напомним, 14 июля смерч также зафиксировали в Одесской области, вблизи трассы Киев – Одесса. Он поднимал вверх пыль и растительность, однако не вызвал разрушений и не добрался до населенных пунктов.
К слову, 9 июля ветряной вихрь заметили также во Львовской области. Столб поднимался на несколько десятков метров вверх.