Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Добровольную пожарную службу Кадоки. В сети активно делятся кадрами этой стихии.

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Кадры торнадо в США

Пронесся торнадо в районе города Кадока, что в штате Южная Дакота, вечером субботы, 28 июня. Стихия также затронула город Клир-Лейк.

Торнадо в США: смотрите видео

"Танцевальная" стихия задела несколько домов.

На опубликованных фото видно, помещения серьезно пострадали. Среди руин лежат остатки мебели и других личных вещей жителей. Изрядно досталось и деревьям, которые оказались на пути стихии.

Последствия торнадо в США / Фото Добровольной пожарной службы Кадоки

Торнадо пронесся по американскому штату: смотрите видео

Кроме того, сообщается, что несколько человек пострадали. Они получили незначительные травмы.

Торнадо в США: смотрите видео

Напомним, что 28 июня уже второй раз за неделю от непогоды пострадал Китай. В провинции Гуйчжоу есть несколько погибших из-за рекордных наводнений.