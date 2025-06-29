Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Добровільну пожежну службу Кадоки. У мережі активно діляться кадрами цієї стихії.

Дивіться також Францію накрив потужний шторм, є жертви: жахливі кадри негоди

Кадри торнадо у США

Пронісся торнадо у районі міста Кадока, що у штаті Південна Дакота, увечері суботи, 28 червня. Стихія також торкнулася міста Клір-Лейк.

Торнадо у США: дивіться відео

"Танцювальна" стихія зачепила кілька будинків.

На опублікованих фото видно, помешкання серйозно постраждали. Серед руїн лежать рештки меблів та інших особистих речей мешканців. Добряче дісталося й деревам, які опинилися на шляху стихії.

Наслідки торнадо у США / Фото Добровільної пожежної служби Кадоки

Торнадо пронісся американським штатом: дивіться відео

Окрім того, повідомляється, що декілька людей постраждали. Вони отримали незначні травми.

Торнадо у США: дивіться відео

Нагадаємо, що 28 червня уже вдруге за тиждень від негоди постраждав Китай. У провінції Гуйчжоу є декілька загиблих через рекордні повені.