Почему нардепа Торохтия не исключают из "Слуги народа", хотя он отдыхал в Болгарии

В Украине продолжают разгораться скандалы вокруг поездок народных депутатов и других чиновников за границу. Нардеп от "Слуги народа" Богдан Торохтий отдыхал в Болгарии, но его не исключили из фракции.

В интервью Давид Арахамия объяснил, почему так произошло. Мол, за поездку на Мальдивы Аристова исключили, а за отдых в Болгарии Торохтия – нет.

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Почему Торохтия не исключают из партии

Тогда ему был выписан отпуск, в то время еще можно было так поступать, и он уехал за ребенком. Я здесь не хотел бы особо прибегать к деталям, но там были судебные процессы вокруг ребенка, и он его сопровождал,

– объяснил Арахамия.

Он подчеркнул, что "это не Аристов с Мальдивами". В то же время, он признался, что в разговорах с Торохтием использовал немало ненормативной лексики. Кроме того, он еще познакомился с женой народного депутата и пожаловался на него.

"Но все же это немного не та ситуация. Здесь есть некоторые попытки манипулировать ситуацией, чтобы еще больше уменьшить нашу фракцию", – добавил он.

Арахамия добавил, что по отношению к Торохтию "было давление", но он разобрался. В то же время он отметил, что виноват во всем не народный депутат, а его жена. Несмотря на это, заверил он, Торохтия ожидает политическая ответственность, "если захочет еще раз куда-нибудь баллотироваться".

На грани вылета еще несколько "слуг"

Это подчеркнул Арахамия, общаясь с журналистами. Он отметил, что несколько народных избранников могут выйти из состава "Слуги народа". Причиной тому стало то, что они не хотят поддерживать законопроекты, которые необходимо принять по требованию западных партнеров.

В то же время Давид Арахамия заметил, что за все время фракцию покинули 17 народных депутатов. Речь идет об ориентировочно 6,75% от начального численного состава фракции.

В заключение он подчеркнул, что этот парламент имеет четкую цель – приблизить вступление Украины в Евросоюз. Но для этого необходимо не только придерживаться 7 критериев, но и принять 37 евроинтеграционных законов.