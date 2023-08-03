Глава фракции "Слуга народа" объяснил, что это произошло не из-за скандалов, как в предыдущие разы. Следует заметить, что недавно без мандата остался скандальный "слуга" Юрий Аристов и написал заявление Андрей Холодов.

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Кто может вылететь из "Слуг народа"

Давид Арахамия рассказал, что несколько народных избранников могут выйти из фракции "Слуга народа", потому что не хотят поддерживать законопроекты, принятие которых требуют западные партнеры Украины. Речь идет и о проектах законов, которые необходимы для предоставления дальнейшей финансовой помощи нашему государству.

Нардеп объяснил, что избранники хотят быть популярными, хотят сказать, что они не будут за что-то голосовать, потому что убеждены, что для них так политически выгоднее.

Но у нас сейчас никаких выборов нет, политики как таковой нет, мы живем в повестке дня, когда мы должны выполнить первое, второе, третье, и этот список обязателен. И те, кто не хотят поддерживать – мое мнение: пусть складывают мандат, потом пусть идут на следующие выборы, когда они будут проводиться, и рассказывают избирателям, какие они были хорошие, когда за что-то не проголосовали,

– заявил Арахамия.

Он также пояснил, что с каждым отдельным избранником ситуацию рассматривают отдельно, ведь "надо искать баланс": "Если выгонять из фракции всех провинившихся, то собирать голоса за те же законопроекты станет еще сложнее. А монобольшинство потеряет свой статус".

Народный депутат объяснил, что есть несколько таких людей, их "берут в работу". В частности, им дают последний шанс, показывают результаты важных голосований.

Например, по религиозным вопросам мы всегда имеем свободное голосование, по таким вопросам, как Стамбульская конвенция, тоже. А когда есть международные обязательства, взятые государством, я не вижу коридора для плюрализма мнений, эти решения нужно просто выполнять, как обещали,

– объяснил глава фракции "Слуга народа".

Он согласился, что в случае, если эти несколько нардепов не проголосуют за ключевые законы, вытащат карточку или не придут на заседание, то будет решение об исключении и в последующем давлении, чтобы они сдали мандат.

Нормально ли, что "слуг" становится меньше

Давид Арахам рассказал, что они поставили новые стандарты политической культуры и политической ответственности. По его словам, терять людей неприятно, однако "появились новые стандарты и наступили новые времена".

Он добавил, что за все время из фракции вышли 17 нардепов, что ориентировочно 6,75% от начального численного состава фракции. Арахамия отметил, что говорил раньше – в случае 10% кадровых ошибок это хорошая работа.

Нардеп объяснил, что у этого парламента цель – приблизить вступление Украины в Евросоюз. Для этого кроме семи критериев должно быть принято 37 евроинтеграционных законов и не все популярны.

Например, проект закона о возврате налогов на довоенный уровень и возобновление проверок был непопулярным. Глава фракции объяснил, что тяжело собирал на него голоса, однако это было условие предоставления нам макрофинансовой помощи.

На сегодняшний день уже, наверное, более 60 копеек в каждой гривне, которая есть в бюджете, – это деньги иностранных партнеров. И если партнеры считают, что это нужно сделать, после консультаций, на которых мы максимально сопротивлялись, но все равно это было поставлено как жесткое условие – то я хочу или не хочу, но я должен собирать под это голоса и делать это,

– подытожил политик.

Скандал вокруг Аристова и Холодова: коротко