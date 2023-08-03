Голова фракції "Слуга народу" пояснив, що це відбулось не через скандали, як в попередні рази. Варто зауважити, що нещодавно без мандату залишився скандальний "слуга" Юрій Арістов та написав заяву Андрій Холодов.

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Хто може вилетіти зі "Слуг народу"

Давид Арахамія розповів, що декілька народних обранців можуть вийти з фракції "Слуга народу" тому, що не хочуть підтримувати законопроєкти, ухвалення яких вимагають західні партнери України. Мовиться і про ті проєкти законів, які потрібні для надання подальшої фінансової допомоги нашій державі.

Нардеп пояснив, що обранці хочуть бути популярними, хочуть сказати, що вони не будуть за щось голосувати, бо переконані, що для них так політично вигідніше.

Але в нас зараз жодних виборів немає, політики як такої немає, ми живемо у порядку денному, коли ми маємо виконати перше, друге, третє, і цей список є обов'язковим. І ті, хто не хочуть підтримувати – моя думка: нехай складають мандат, потім нехай йдуть на наступні вибори, коли вони будуть проводитись, та розповідають виборцям, які вони були гарні, коли за щось не проголосували,

– заявив Арахамія.

Він також пояснив, що з кожним окремим обранцем ситуацію розглядають окремо, адже "треба шукати баланс": "Якщо виганяти з фракції всіх, хто провинився, то збирати голоси за ті самі законопроєкти стане ще складніше. А монобільшість втратить свій статус".

Народний депутат пояснив, що є декілька таких людей, їх "беруть в роботу". Зокрема, їм дають останній шанс, показують результати важливих голосувань.

Наприклад, з релігійних питань ми завжди маємо вільне голосування, з таких питань, як Стамбульська конвенція, – теж. А коли є міжнародні зобов'язання, взяті державою, я не бачу коридору для плюралізму думок, ці рішення треба просто виконувати, як обіцяли,

– пояснив глава фракції "Слуга народу".

Він погодився, що у випадку, якщо ці декілька нардепів не проголосують за ключові закони, витягнуть картку чи не прийдуть на засідання, то буде рішення про виключення та подальший тиск, щоб вони здали мандат.

Чи нормально, що "слуг" стає менше

Давид Арахамія розповів, що вони поставили нові стандарти політичної культури та політичної відповідальності. За його словами, втрачати людей неприємно, проте "з'явилися нові стандарти та настали нові часи".

Він додав, що за увесь час з фракції вийшло 17 нардепів, що орієнтовно 6,75% від початкового чисельного складу фракції. Арахамія зазначив, що казав раніше – у випадку 10% кадрових помилок, це хороша робота.

Нардеп пояснив, що цей парламент має мету – наблизити вступ України до Євросоюзу. Для цього, крім семи критеріїв, має бути ухвалено 37 євроінтеграційних законів і не всі популярні.

Наприклад, проєкт закону про повернення податків на довоєнний рівень та поновлення перевірок був непопулярним. Глава фракції пояснив, що важко збирав на нього голоси, проте це була умова надання нам макрофінансової допомоги.

На сьогодні вже, напевно, понад 60 копійок у кожній гривні, яка є у бюджеті, – це гроші іноземних партнерів. І якщо партнери вважають, що це потрібно зробити, після консультацій, на яких ми максимально чинили опір, але все одно це було поставлене як жорстка умова, – то я хочу чи не хочу, але я повинен збирати під це голоси й робитиму це,

– підсумував політик.

Скандал довкола Арістова та Холодова: коротко