Тошковка полностью под оккупацией россиян, – глава Северодонецкой РВА

На Востоке нашего государства продолжаются ожесточенные боевые действия. Вооруженные Силы Украины воюют за каждый метр нашей земли.

Ситуация в Северодонецке продолжает быть напряженной. Об этом рассказал глава районной военной администрации Роман Власенко в эфире национального телемарафона, информирует 24 канал.

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Россияне оккупировали Тошковку

По словам Власенко, за Северодонецк продолжаются бои. Он согласился с выводом специалистов Института изучения войны о том, что эта неделя может быть решающей, а бои еще более интенсивными.

Кроме того, россияне маневрируют и вокруг Северодонецка.

Были сообщения о маневрах военной техники и личного состава вокруг Северодонецка со стороны Тошковского направления. На сегодняшний день, по нашей информации, Тошковка полностью оккупирована россиянами. Они пытаются продавить оборону наших ребят между Долиной и Горным,

– говорит Власенко.

Он сообщил, что на этом направлении российских захватчиков останавливали наши воины, но они пытаются штурмовать дальше.

Что происходит на фронте

Генштаб на утро 21 июня сообщал о том, что россияне продолжают свои наступления и обстрелы по всем направлениям боев. В то же время украинские военные успешно противостоят врагу. Наши ВСУ хорошо справились с захватчиками на Славянском направлении. Они остановили штурм россиян у Богородичного и Долины. Но при этом вражеские обстрелы не прекращались. В частности, оккупанты обстреливали объекты гражданской инфраструктуры вблизи Богородичного с помощью авиации.

Но были циничны обстрелы врага и на других участках фронта. В частности, в Авдеевке они уничтожили школу. Обстреляли здание из реактивной системы залпового огня Град с магниевым зарядом. В этом городе эта школа уже третья, пострадавшая от обстрела русских оккупантов. Всего в Донецкой области захватчики разрушили около 200 школ. Это лишний раз добавит, что россияне пришли на нашу землю уничтожать мирных людей и инфраструктуру.

Кроме этого, по данным Генштаба, российские захватчики наступали на Николаевку, Вершину и Семигорье. А такая же попытка близ Марьинки врагу не удалась. На этом направлении до сих пор продолжаются ожесточенные бои. Также российские оккупанты били по гражданской инфраструктуре вблизи Покровского, Николаевки, а также Белогоровки.

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