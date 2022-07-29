Призрак холодной зимы: как Германия избавляется зависимости от путина и российского газа

После полномасштабного вторжения россии в Украину Германия начала экономить электроэнергию. Неожиданно для себя страна ЕС оказалась на передовой усилий Европы по энергосбережению – это спровоцировал российский газовый шантаж.

Вольфганг Хюбшле шел работать в местное самоуправление баварского города Аугсбурга, надеясь на простую и понятную жизнь с заботой о приятных вещах, но теперь ним встала непопулярная задача – вычислить, какие светофоры в городе нужно выключить, насколько снизить температуру в офисах и бассейнах — и, возможно, даже закрыть любимые жителями, но слишком энергоемкие пивоварни.

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Газовая удавка

Муниципальные чиновники в Аугсбурге и других городах Германии, такие как экономический советник Хюбшле, оказались на передовой геополитической борьбе с россией, поскольку лидеры Европейского Союза обязались сократить потребление природного газа на 15 процентов.

Это связано с опасениями, что президент россии владимир путин может сократить или вообще заблокировать экспорт газа в ответ на поддержку Украины Европой, рассказывает New York Times.

Ни в одной стране этот страх не столь глубок, как в Германии – традиционно крупнейшем в Европе потребителе российского газа. Однако Германия подсела на российскую газовую иглу не сейчас.

Как Германия оказалась в газовых заложниках россии Это началось еще в 1970-е, когда канцлер ФРГ Вилли Брандт положил начало "Новой восточной политике", сделал СССР рукопожатным, дал доступ к ведущим технологиям и фактически создал то, что ныне известно как "российский газовый монстр". Его преемники только усугубляли зависимость от российских энергоносителей. В 21 веке в Германии появилось мощное пророссийское лобби, получившее название "понимающие россию", ныне они имеют более меткое имя Putinversteher, то есть "понимающие путина". И как бы ни хотели отмыться от этого тавра бундесканцлеры Шредер и Меркель, а также многие другие немецкие политики, в истории они останутся именно под этим именем.

Учитывая, что до вторжения в Украину более половины газа в Германию поставлялось из россии, дешевый российский газ являлся основой мощной промышленности страны.

Пример для Европы

Немецкие политики, несмотря на предупреждение Украины и всего цивилизованного мира, даже планировали открыть второй трубопровод из россии ("Северный поток – 2") и почти сделали это. Однако проект остановило российское вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, когда репутационные потери для Германии наконец-то превзошли экономическую выгоду.

Сейчас Аугсбург является одним из передовых городов по экономии и энергосбережению и подает пример другим. Немецкие города финансово поощряют сокращение потребления газа или приглушают уличные фонари. Такие усилия уже распространились далеко за пределы страны.

По всей Европе города сейчас ищут разные варианты, чтобы сократить потребление энергии.

Так, испанская Барселона предлагает оценку энергоэффективности домов.

Польская Варшава субсидирует дома, заменяющие печи на ископаемом топливе тепловыми насосами.

В регионе Мерт и Мозель на востоке Франции местные села в полночь выключают уличный свет.

путин шантажирует Европу / Коллаж сайта 24 канала

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Это все для попытки перехитрить владимира путина, мысли которого господин Хюбшле, как ни странно для местного чиновника, пытается прочесть. К сожалению, баварец не знает, что российский диктатор действует по "пацанским принципам" ленинградской подворотни, а потому, априори, не может быть понят логикой нормального человека.

Если Европа выстоит с нынешним уровнем сокращения поставок газа, Хюбшле наивно считает, что это может удержать россию от попыток прекратить поставки этой зимы.

Если у путина создастся впечатление, что он действительно может повредить экономике крупнейших европейских стран, он, не колеблясь, сократит поставки газа. Если это не нанесет много вреда, он предпочтет получение денег, чем причинение вреда,

– считает чиновник Хюбшле.

Зима близко

Хотя в настоящее время решение ЕС о сокращении использования газа не имеет обязательной силы, показатели потребления указывают не только о решимости Европы противостоять путину, но и о реальной обеспокоенности тем, что европейские экономики оказались под угрозой.

Подконтрольный кремлю "газпром" уже определил угрозу, когда сократил поставки газа через "Северный поток - 1" в Германию до 20 процентов, цинично и неубедительно ссылаясь на проблемы с турбинами немецкого производства.

Приблизительно половина всех домов в Германии отапливается газом, тогда как треть газа в стране используется промышленностью. Если грядущая зима будет особенно холодной, удар будет жестоким.

Но будущую погоду сложно предсказать, как и конечные намерения москвы. Экономисты также пытаются оценить, приведет ли демарш россии к рецессии в Германию в 3 или 20 процентов.

Если наши самые умные экономисты не имеют представления и признают это, то как я могу?

– заметил господин Хюбшле.

Что он знает – так это то, что в условиях стремительного роста цен на энергоносители у Аугсбурга уже есть рост городских расходов на 80 процентов — а это около 11 миллионов евро. Чиновники пытаются избежать переложения этих расходов на жителей.

Мэр Аугсбурга Ева Вебер даже приказала закрыть многие городские фонтаны и ограничить часы работы трех легендарных фонтанов, подключенных к 800-летней городской канализации, являющейся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Незеленые шаги

Городские инициативы были введены под давлением министра экономики Германии Роберта Хабека, который прибег к болезненным для "зеленого политика" шагам, как новое открытие угольных электростанций вместо сжигающих газ, и быстрое создание и расширение инфраструктуры для сжиженного природного газа (LNG) , вместе с заключением контрактов на поставки из Катара и Соединенных Штатов.

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В недавней публикации в социальных сетях министр Хабек призвал людей изменить свои повседневные привычки, чтобы достичь цели страны – сэкономить 20 процентов.

Если вы думаете: хорошо, нужно просто заменить душевую воронку, разморозить морозильник или выключить обогреватель, все это неважно – вы обманываете себя. Это повод ничего не делать,

– Министр экономики призвал быть сознательными и больше экономить.

Некоторые чиновники выразили обеспокоенность тем, что правительство разжигает панику. Другие же надеются, что только стимулы будут поощрять к бережному использованию энергии. Впрочем, этого мало.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал увеличить жилищные субсидии и защитить арендаторов от выселения из-за неоплаченных счетов за отопление.

На этой неделе Мюнхен объявил об "энергетическом бонусе" в размере 100 евро домохозяйствам, которые сократят свое годовое потребление на 20 процентов, а его городская компания запустила конкурс энергосбережения для потребителей этой осенью.

Германия была "глупой", позволив себе стать зависимой от россии:

Немцы, кажется, осознали опасность. Федеральная ассоциация энергетики и водоснабжения заявила, что страна потребляет почти на 15 процентов меньше газа по сравнению с тем же периодом прошлого года. Правда, эту тенденцию частично объясняют рекордными ценами на энергию. Расходы еще возрастут до начала октября, когда правительство введет надбавку на газ.

А что крупные предприятия

В ответ на это уже во многих городах раскупаются обогреватели и дровяные печи. Мини-солнечные батареи для питания некоторых домашних устройств стали дефицитом и, чтобы купить их, нужно изрядно подождать в виртуальной очереди.

Экономистка и специалист по вопросам энергетики из Немецкого института экономических исследований Клаудия Кемферт сказала, что такая экономия важна. Однако она обеспокоена тем, что страна потратила несколько месяцев на пустые разговоры и уговоры граждан, чтобы те начали экономить вместо того, чтобы принять более решительные меры с бизнесом. Ведь именно крупные компании являются основными потребителями российского газа.

Бизнес также понимает опасность, и компании показали, что могут снизить потребление газа, когда у них нет выбора. Автопроизводитель Mercedes-Benz заявил, что сократил потребление газа на 10% и может сократить на 50%, сохраняя полный цикл производства.

Есть многое, чего мы можем достичь с помощью рыночных подходов, мы должны исчерпать все возможные варианты, чтобы избежать чрезвычайной ситуации,

- сказала госпожа Кемферт.

Муниципальные чиновники говорят, что они не понимают, насколько их усилия могут помочь, пока не получат больше данных.

Без Октоберфеста

В Мюнхене, столице южной земли Бавария и центре германской промышленности, заместитель мэра Катрин Хабеншаден настроена скептически.

Я, честно говоря, не верю, что такие потери можно компенсировать, хотя я ценю наши усилия по экономии энергии. Я считаю, что нам просто нужны другие варианты или другие решения,

– заявила мюнхенская чиновница Катрин Хабеншаден.

Как заместитель по вопросам экономики, она помогала городу проводить своеобразную экономическую сортировку – оценивать, с каким нормированием могут столкнуться разные компании. В ходе этого процесса городские предприятия пытались обосновать чиновникам, почему их нужно поддержать и не сокращать уровень потребления газа.

Бавария вызывает особую обеспокоенность, поскольку здесь расположены компании, являющиеся движущей силой немецкой промышленности, такие как BMW и Siemens. Нежелание консервативного регионального правительства бросить вызов своей большой зависимости от газа и продвигать вперед развитие возобновляемых источников энергии также сделало его особенно уязвимым, утверждала Хабеншаден, представительница партии "Зеленых".

В Аугсбурге и Мюнхене местные чиновники попросили, чтобы каждый городской чиновник направил свои предложения. Один государственный служащий Аугсбурга указал, что два центра обработки данных в городе являются большим источником энергии. Сейчас размышляют, можно ли оставить только один из них.

Также многие местные лидеры размышляют над тем, какие энергоемкие немецкие традиции, возможно, придется отменить. Стоит ли принуждать страну вводить нормирование энергии для традиционного производства пива или для Рождественских ярмарок?

Господин Хюбшле считает, что Бавария должна закрыть свои знаменитые пивоварни, чтобы не разрешить своей химической промышленности столкнуться с дефицитом газа.

Между тем Рози Штайнбергер, член региона парламента Баварии, которая сейчас работает в темном офисе, чтобы сократить потребление, размышляет над тем, стоит ли вызвать неизбежный гнев Мюнхена, предлагая городу отменить всемирно известный Октоберфест. Его возвращение планируется этой осенью после двухлетней паузы в результате пандемии COVID-19.

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