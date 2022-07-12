Тотальная мобилизация: на Донбассе отправили на фронт даже бездомных

По приказу российского оккупационного командования местные боевики в ОРДЛО значительно усилили меры по мобилизации гражданского населения для участия в боевых действиях. Захватчики собирают "пушечное мясо" для наступления на Славянск.

По данным источников 24 канала в разведке, усиление мобилизационных мероприятий на оккупированных территориях Донбасса и Луганской области наблюдаются с конца июня. Каждый день боевики квазиреспублик принудительно отправляют на войну несколько сотен мужчин, не заботясь о качестве пополнения группировок личным составом.

Смотрите также Из-за продаж справок об инвалидности: на Донбассе оккупанты хотят мобилизовать пациентов больниц

Если в первые волны мобилизации в так называемых "ДНР" и "ЛНР" почти не забирали на фронт откровенных пьяниц и пытались ловить хотя бы условно сознательных лиц, то с недавних пор на передовую начали отправлять даже наркоманов и алкоголиков.

В Луганске и Донецке исчезли все бездомные

С конца июня мобилизационные группы террористов активизировались во всех городах оккупированного Донбасса, а на границе с россией ужесточили выезд подростков с 16 лет и мужчин с бронированием.

Кроме того, представители так называемой "военной комендатуры" и "МВД" каждый день начали проводить рейды с полным перекрытием населенных пунктов.

Боевики запрещают въезд и выезд из того или иного города, или поселка, выставляют фильтрационные посты в центре населенного пункта и осуществляют подворовые и квартирные обходы всех помещений.

Террористы останавливают общественный транспорт, проводят рейды в магазинах, рынках и аптеках.

Также "коменданты" провели тотальные зачистки "столиц" от бездомных. Всех мужчин, не имевших постоянного места жительства, также отправили на фронт.

Всего каждые сутки из разных районов Донбасса на передовую россияне отправляют около 400 принудительно мобилизованных.

Ужесточение мер по отлову мужского населения на временно оккупированных территориях напрямую связано с тем, что в сводных захватнических подразделениях заканчивается "пушечное мясо". Ведь отряды мобилизованных при попытках штурма любого украинского города несут просто невероятные потери. Среди мобилизованных на Донбассе после месяца участия в боях в живых остается менее 10% той или иной группировки.

Местные жители бросаются в драку с мобилизационными бригадами

По данным украинских спецслужб, жители большинства оккупированных городов на проведение мобилизационных рейдов реагируют крайне агрессивно. В каждом населенном пункте, куда приезжают "владельцы жизни" для принудительной отправки на войну, с боевиками серьезно конфликтуют. Гражданские откровенно посылают "комендантов" в направлении российского корабля, а иногда даже бросаются с ними в драку.

К теме россия забрала сына, бизнес и надежду: интервью с матерью мобилизованного на Донбассе

Так, в Амвросиевке и Старобешево дошло до серьезных столкновений с террористами, ведь женщины пытались побить боевиков. До стрельбы не дошло, но конфликт захватчикам пришлось разрешать силой. Сам рейд при этом пришлось быстро останавливать, ведь даже вооруженные "военкомы" не смогли противодействовать большому количеству агрессивно настроенных к ним гражданских.

Тем не менее, реально массового противодействия мобилизации во многих городах пока не происходит. Потому что местные жители боятся выражать свое отношение к представителям власти. Поэтому с каждым днем семей, которые никогда не дождутся возвращения своих сыновей, мужчин и родителей, на Донбассе становится все больше.