Конверты с деньгами и борьба против монстра: как китайцы празднуют Новый год

1 февраля мир празднует Китайский Новый год, который неофициально называют Лунным Новым годом. Именно по лунному календарю граждане КНР уже несколько тысяч лет отмечают традиционные праздники. Почему восточный календарь стал популярным и на Западе? Как китайцы встречают Новый год и что обычно желают близким?

Без каких блюд и напитков не обойдется ни один новогодний стол? Чем разнятся новогодние поздравления Владимира Зеленского и Си Цзиньпина?

В этих вопросах мы разбирались с Петром Шевченко, членом Украинской ассоциации китаеведов и экономическим аналитиком, который уже более шести лет проживает в Китае. В Цзилиньском университете он учится на аспирантуре, а в Чанчуньском педагогическом – преподает английский.

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Праздник весны и борьба с монстром Нианом

Как возник Китайский Новый год, который также называют Праздником весны и лунным Новым годом?

Красный цвет и многочисленные фейерверки отпугивают монстра Ниана / Фото – Pixabay

Китайцы живут по лунному, а не григорианскому календарю. Для них новый год начинается с новолуния. Часто возникает забавный эпизод, когда иностранцев еще в феврале приветствуют в "весеннем Гуанчжоу". Ведь, согласно традициям, весна приходит сразу же после празднования Китайского Нового года.

Китайцы верят, что история их страны началась пять тысяч лет назад. Легенда гласит, что именно тогда, с началом лунного календаря, император Шунь передал власть императору Юну.

Китайский Новый год является символом обновления, нового этапа. Почему люди облачаются в одежду красного цвета во время празднования Лунного года? Китайцы – очень суеверные люди. Они до сих пор верят, что существует монстр Ниан. Красный же цвет и многочисленные фейерверки его отпугивают.

В конце 2019 года с китайской провинции Ухань началось распространение коронавирусной инфекции. Как с появлением COVID-19 изменилось празднование Китайского Нового года?

На Новый год у граждан Китая уже сложилась традиция ехать домой и проводить время с семьей. Сейчас же китайское правительство пытается максимально ограничить передвижение китайцев. Власть советует воссоединятся с родственниками в формате онлайн в связи с пандемией коронавируса.

На Зимние Олимпийские игры (начнутся 4 февраля 2022 в Пекине – 24 канал) тоже отобрали людей, которые будут присутствовать на трибунах и самих соревнованиях. Сейчас они проходят двухнедельный карантин.

В Китае ранее имплементировали систему QR-кодов, которая успешно отслеживает и фиксирует передвижение граждан / Фото – Getty Images

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После Китайского Нового года COVID-19 в любом случае разнесется по всей стране. Тут на помощь придёт ранее имплементированная система QR-кодов, которая успешно отслеживает и фиксирует передвижение граждан.

Недавно несколько торговцев незаконно пересекли вьетнамо-китайскую границу. Полиция их задержала, так как у них отсутствовали QR-коды. Задержанных полицейские облачили в полиэтиленовые пакеты и провели по улицам города. Вот такой вот парад позора получился.

Как коронавирус изменил Китайский Новый год

Первый день Китайского Нового года, также известного как Праздник весны, приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния (после 21 декабря). Китайский Новый год наступит 1 февраля 2022 года и продлится до 22 января 2023 года

Уменьшился ли общий объем покупок на Китайский Новый в связи с пандемией коронавируса?

За 2021 год доходы китайцев выросли на девять процентов, а китайская экономика (речь идет о ВВП – 24 канал) – на 8,1 процент. Вследствие всей истории с коронавирусом развитие Китая как огромного завода по строительству и экспорту остановилось.

В КНР сейчас искусственно стимулируют увеличение дохода людей. У китайцев становится больше денег и их это очень радует. Самый большой рынок потребления luxury goods (с англ. предметы роскоши – 24 канал) – это Китай. Как бы унизительно не звучало, но западные бренды буквально молятся и вылизывают китайцев.

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Китайский Новый год – основная составляющая ежегодного потребления. В прошлом году общий объём покупок на Китайский Новы год превысил один триллион юаней (более 150 миллиардов долларов – 24 канал). За один месяц китайцы, грубо говоря, потратили сумму, которую украинцы тратят за весь год.

Жители Поднебесной с детства начинают копить деньги и уже в студенчестве у них есть солидная сумма / Фото – Shutterstock

Согласно традиции, китайцы дарят друг другу "хунбао" – красные конверты с деньгами. Жители Поднебесной с детства начинают копить деньги и уже в студенчестве у них есть солидная сумма. Например, один из студентов накопил сто тысяч юаней (более 15 тысяч долларов – 24 канал) с пятилетнего возраста.

Жители мегаполисов и отдаленных китайских деревень по-разному празднуют Китайский Новый год?

Китай – это аграрная страна. Культура, которая вышла из земли. У китайцев – деревенский тип мышление. Поэтому состоятельные и бедные граждане КНР празднуют Новый год по одному алгоритму, и в Шанхае, и на Тибете.

Китайцы не любят отходить от традиций и формальностей. Для них – это как для мусульман "харам" (с араб. "деяния, запрещённые в исламе" – 24 канал). В период празднования Нового года они ходят в гости к родственникам, где общаются и играют в манджонг (игра с использованием костей для четырёх игроков – 24 канал), карты.

Состоятельные и бедные граждане КНР празднуют Новый год по одному алгоритму / Фото из личного архива Петра Шевченко

Для азиатов очень важны традиции и культура. Они никогда не будут идти против незыблемых устоев. Есть корпорации Facebook, Amazon и Google, а есть одна большая корпорация Китай. И она сильнее других.

Даже молодые китайцы внешне могут следовать европейцам, но внутри они все равно будут оставаться китайцами. Как гласит азиатская поговорка: "Снаружи – круглый, внутри – квадратный".

Новогодний стол как символ богатства

Какие блюда традиционно располагаются на новогоднем столе?

Вкусовые предпочтения китайцев отличаются на Севере и Юге страны. Однако есть перечень блюд, которые обязаны быть. Среди них – жареная китайская лапша с мясом и овощами. Считается, что тот, кто вытянет самую длинную лапшу, проживет длинную жизнь.

В Азии считают, что тот, кто вытянет самую длинную лапшу, проживет длинную жизнь / Фото –iStock

Также на китайском новогоднем столе часто можно увидеть своеобразные "голубцы" –завернутые в сухой лист тофу кусочки мяса. Внешне это блюдо напоминает слиток золота – символ богатства.

И, естественно, на Китайский Новый год всегда едят пельмени "цзяоцзы". В один из них кладут монету номиналом пять цзяо. Счастливчик тот, кому она попадется, ведь такая удача ознаменует финансовое благополучие.

В Китае новогодний стол не обходится без пельменей "цзяоцзы" / Фото – Depositphotos

На столе обязательно должны быть и креветки. Слово "креветка" на китайском созвучно с глаголом "смеяться". Поэтому тот, кто ест креветки на Новый год, будет улыбаться и смеяться все двенадцать месяцев.

Для китайцев важны материальные ценности. На Новый год они друг другу желают финансово преуспеть, так как деньги – это энергия, которая просто необходима.

С едой разобрались. А какой алкоголь китайцы выбирают для новогоднего стола?

На Новый год китайцы пьют "байцзю" – китайскую водку. Ее можно употреблять, как охлаждённой, так и подогретой. Однако подогретой водка лучше усваивается. В ней меньше градусов, чем в нашей.

В отдаленных селах люди делают самогон из кукурузы. Стоит он феноменально дешево –один юань за стопку. Самой же кошерной и элитной водкой считают "маотай". Ее производят на Юге страны (в провинции Гуйчжоу – 24 канал), и она стоит баснословных денег. Стоит отметить, что китайцы не напиваются, а умеренно выпивают всего лишь 2-3 стопки.

"Сейчас западная культура считается вредоносной"

КНР проявляет культурную силу, которой Западу нечего противопоставить, считает Петр Шевченко / Фото – Pixabay

Украинцы на новогодние праздники привыкли пересматривать уже полюбившиеся фильмы. "Один дома", Гарри Поттер", Вечера на хуторе близ Диканьки"… Какие кинокартины предпочитают китайцы и что смотрят по телевидению на Новый год?

До 2014-2015 годов на китайском телевидении транслировали множество западных фильмов. После прихода к власти Трампа между КНР и США начались проблемы. Сейчас западная культура считается вредоносной. Людям приходится смотреть пропагандистские фильмы, которые снимает китайская власть.

Традиционно на Китайский Новый год на ТВ показывают шутливые шоу, чтобы одновременно развлечь граждан и передать политические месседжы (с англ. "сообщения" – 24 канал). В них ранее парадировали того же Трампа, американскую политику, африканских диктаторов. Последних на китайском телевидение изобразили в очень плохом виде. Китайцев обвинили в расизме, но в КНР не сильно интересуются мнением других.

А чем отличается новогоднее поздравление председателя Китайской Народной Республики от поздравления президента Украины? В чем главные отличия?

Язык программирует мышление. Китайский – это аналитический язык, на котором сложно "лить воду" или как-то эмоционально скрашивать. Поэтому китайцев и считают хладнокровными людьми.

Китайские лидер Си Цзиньпин поздравляет китайцев очень конкретно. В своей поздравлении он говорит об экономике, борьбе с коронавирусом, каких-то социальных моментах – о тех вещах, которые действительно важны для китайцев. Легитимность Компартии держится на социально-экономической стабильности.

Новогоднее поздравление украинского президента состоит больше из эмоций и апелляции к истории. Это не проблема президента, а проблема самого запроса общества. Китайцы внимательно слушают поздравление Си Цзиньпина и верят каждому его слову. В Украине же выступление президента воспринимается как политическое шоу.

Почему напоследок. Почему восточный календарь стал пользоваться популярностью на Западе? С чем это связано?

Как говорил Мао Цзэдун (основатель КНР – 24 канал): "Восточный ветер стал преобладать на Западным". Китай готовится стать первой экономикой мира. Все были уверенны, что Азия не сможет производить технологии и конкурировать, но Китай доказал обратное.

Китай – мягкая сила. На Западе же поощряли традицию празднования Китайского Нового года, не понимая этого. Например, в американском фильме с Джеки Чаном "Час пик" или в американской кинокартине с Уэсли Снайпсом "Искусство войны" по сюжету тоже праздновали Китайский Новый год.

Я думаю, что это в первую очередь КНР проявляет культурную силу, которой Западу нечего противопоставить. С Китаем уже нельзя договариваться, как это делали Буш-старший, Буш-младший или Клинтон (экс-президенты США – 24 канал).

Китайский Новый год становится флагманом новой силы. Китайцы готовы пахать. Для них важно много работать. Не думаю, что выходцы из западных стран готовы вкладываться, как китайцы.

Во время Холодной войны в 1957 году Мао Цзэдун заявил: "Это война между двумя мирами. Западный Ветер не может одержать победу над Восточным Ветром, Восточный Ветер должен взять верх над Западным Ветром".